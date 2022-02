Carport und Garage brennen lichterloh – Kriminalpolizei Fürth ermittelt

Die Garage in Roßtal brannte samt Autos vollständig aus. © NEWS5 / Oßwald

Am Mittwoch (2. Februar) brannten ein Carport und eine Garage samt Autos in Roßtal lichterloh. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt, um die Ursache herauszufinden.

Roßtal – Niemand weiß bisher, wieso. Aber als Polizei*, Feuerwehr und Rettungsdienst am Mittwochmittag (2. Februar) in der Ernststraße in Roßtal eintrafen, brannten Carport und Garage bereits lichterloh. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Das Feuer konnte gelöscht werden, niemand wurde verletzt, allerdings seien Carport, Garage und die zwei Autos, die darin standen, vollständig ausgebrannt.

Kriminalpolizei Fürth ermittelt

Außerdem sollen auch die Fenster und die Fassade des Einfamilienhauses beschädigt worden sein, das daneben steht. Es wird geschätzt, dass sich der Sachschaden auf einen sechsstelligen Betrag beläuft. Die Fürther* Kripo ermittelt, um zu klären, wie es zu dem Brand kam. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA