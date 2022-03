Kriminalstatistik 2021: Sicherste Stadt Bayerns kommt aus Mittelfranken – nicht zum ersten Mal

Fürth gilt laut Statistik als sicherste Stadt Bayerns. © Wolfgang Zwanzger/imago images

Die Kriminalstatistik 2021 wurde von Innenminister Herrmann vorgestellt: Die Kleeblattstadt Fürth holt sich zum 18. Mal in Folge den Titel der sichersten Stadt Bayerns.

Fürth – Sicherheit ist in Zeiten wie diesen Krisenzeiten ein besonders brisantes Thema. Umso erfreulicher ist eine Nachricht aus dem Fürther Rathaus: Die Kleeblattstadt ist erneut zur sichersten Stadt im Freistaat gekürt worden. Das gab Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Montag (14. März) bei der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2021 bekannt.

Fürth: Oberbürgermeister Thomas Jung ist voller Dank

Es ist nicht der erste Fürther Sieg in dieser Hinsicht: Die Stadt steht bereits zum 18. Mal in Folge an der Spitze. Der Dank von Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) gelte den engagierten Beamtinnen und Beamten der Fürther Polizeiinspektion unter der Leitung von Bernd Wolf und der Fürther Kriminalpolizei unter der Leitung von Michael Dietsch für ihre erfolgreiche Arbeit.

Aber auch den Bürgerinnen und Bürgern sprach er ein Lob für ihr wachsames und kooperatives Verhalten bei der Bekämpfung der Kriminalität aus. Außerdem hob er besonders die Kommunikation und die gute Zusammenarbeit der städtischen Ämter mit der örtlichen Polizei hervor. Dies sorge ebenso für Prävention und Aufklärung, wie auch der Einsatz des Kommunalen Ordnungsdienstes. Dieser schaffe ein subjektives Gefühl der Sicherheit in Fürth.

Fürth: 5,7 Prozent weniger Straftaten als noch 2020

Neben der Sicherheitslage für die Bürgerschaft und das gute Miteinander unter den Menschen seien dies die wichtigsten Faktoren. Die Statistik dreht sich darum, wie häufig Straftaten in Relation zur Einwohnerzahl begangen werden. 2021 lag sie in der Kleeblattstadt bei 3899 Fällen, 2020 waren es noch 4136 - ein Rückgang von 5,7 Prozent. Das ist der niedrigste Stand aller bayerischen Großstädte.