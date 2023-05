„Müll wird‘s immer geben“: Straßenreiniger in Fürth verdient dank Zweitjob ein stattliches Gehalt

Von: Elisa Buhrke

Daniel arbeitet als Straßenreiniger bei der Stadt Fürth. Daneben ist er aber auch Fitnesstrainer. © Screenshot: Bayerischer Rundfunk (Doku-Reihe „Lohnt sich das?“, Video: „Das verdient ein Straßenreiniger“ vom 23. März 2023 in der ARD Mediathek)

Daniel arbeitet als Straßenreiniger in Fürth. Der 30-Jährige verdient ein ansehnliches Gehalt – aber nur, weil er zusätzlich als Fitnesstrainer arbeitet. Dadurch finanziert er sich auch seine vielen Tattoos.

Fürth - Schon um kurz nach fünf macht sich Daniel auf den Weg zur Arbeit: Der 30-Jährige arbeitet als Straßenreiniger bei der Stadt Fürth. Vorher war er jahrelang als Trainer in einem Fitnessstudio tätig – ein Job, den er auch weiterhin nebenberuflich ausübt. Doch tagtäglich seine Leidenschaft zum Beruf zu machen, frustrierte ihn auf Dauer. Warum, das erklärt er in der Doku-Reihe „Lohnt sich das?“ des Bayerischen Rundfunks (BR). Dort legt er auch offen, wie viel er im Monat verdient.

Mit seiner jetzigen Anstellung ist er zufrieden – auch, wenn er manchmal den Spott von Passanten ernten muss. „Ich hatte schon mal die Fälle, die mich im Sommer angesprochen haben, ob ich Sozialstunden leiste“, sagt Daniel gegenüber dem BR. Er trägt am ganzen Körper Tattoos, bis zu seinem Hals und zu den Händen. Mit seinem Aussehen würden ihm deshalb viele Vorurteile begegnen. Neben solchen negativen Kommentaren hört er aber auch oft Dank für die Arbeit, die er verrichtet.

„Irgendwann macht‘s keinen Spaß mehr“: Straßenreiniger war vorher Fitnesstrainer

Rund 60 Mülleimer muss Daniel jeden Tag leeren. Pünktlich um sechs Uhr morgens startet sein Arbeitstag, wie die BR-Doku zeigt. „Ohne uns wäre die Stadt sehr vermüllt. Dementsprechend würden sich die Leute auch weniger wohlfühlen“, sagt der 30-Jährige, der in Nürnberg lebt. Er selbst fühlt sich mit seinem Job wohl, unter anderem, weil die Anstellung bei der Stadt Fürth krisenfest ist. „Müll wird es immer geben“, so der Nürnberger. Eine sichere Arbeit sei ihm wichtig. Außerdem gebe es gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Er arbeitet erst seit etwa einem Jahr bei der Stadt als Straßenreiniger, für 39 Stunden in der Woche. Im Rückblick würde er sich schon früher für diese Anstellung entscheiden. Denn mit seinem vorherigen Job als Fitnesstrainer in Vollzeit war er nicht mehr glücklich: Häufig stand er bis zu 14 Stunden am Tag im Studio – als Trainer, aber auch, um in seiner Freizeit selbst zu trainieren. „Irgendwann macht‘s dann keinen Spaß mehr, das Hobby.“ Das hätte ihn dazu bewegt, sich bei der Stadt zu bewerben.

„Da muss man halt drüberstehen“ – Straßenreiniger erlebt in Fürth oft Spott

Auf dem Weg von einer Station zur nächsten trinkt Daniel einen Energy-Drink. Kaffee habe er noch nie probiert, genauso wenig Alkohol, gibt der 30-Jährige an. Er fährt Bushaltestellen an, um dort die Mülleimer zu lernen, genauso die Innenstadt. Auch siebeneinhalb Meter links und rechts von den Eimern muss er die Straße aufräumen. „Es ist auch oft so, dass man ein ‚Danke‘ hört – Danke für die Arbeit. Vor allem nach Silvester war das sehr häufig“, beschreibt er im Interview mit dem BR. „Aber es gibt halt auch wieder andere Leute, die das belächeln. Die sich drüber lustig machen.“

Stadt Fürth als Arbeitgeber Für die Stadt Fürth arbeiten nach eigenen Angaben allein in der Verwaltung etwa 2.500 Menschen. Sie bietet unter anderem Stellen für Erzieher, Ingenieure, IT-Projektmanager und Reinigungskräfte an. Ein Straßenreiniger verdient Vollzeit etwa 2.500 Euro brutto. Laut stepstone. de entspricht dies auch etwa dem Durchschnittsgehalt eines Straßenreinigers in Deutschland.

Manche würden ihm sogar aus reinem Trotz direkt etwas vor die Füße werfen. „Da muss man halt drüberstehen und lächeln.“ Er bedanke sich dann, denn auch wegen solcher Menschen habe er schließlich seinen Job. Berührungsängste mit Müll sollte man als Straßenreiniger jedoch keine haben, auch wenn Daniel während der Arbeit Handschuhe trägt: „Klar kann mal ein bisschen was auf die Hose gehen. Aber danach duscht man sich und dann ist auch wieder gut“.

Nürnberger arbeitet zusätzlich als Fitnesstrainer weiter: 56 Stunden pro Woche

Als Straßenreiniger verdient der Nürnberger nach Tarifvertrag etwa 2.500 Euro brutto im Monat, das macht etwa 1.800 Euro Nettogehalt. Gegen halb drei ist Feierabend. Doch Daniel macht sich noch am selben Tag auf den Weg ins Fitnessstudio: Nicht nur, um selbst zu trainieren, sondern auch, um andere Menschen anzuleiten. „Ich hab schon ein enormes Pensum an Arbeitsstunden in der Woche. Aber für mich ist das machbar.“ Etwa 56 Wochen arbeitet er pro Woche. Doch dafür verdient er sich als Personal Trainer und Trainer im Studio noch mal zusätzlich etwa 1000 Euro netto im Monat dazu. „Wenn manche dann nach einem halben Jahr kommen und sagen, sie haben 20 Kilo abgenommen – das ist meistens sogar ein bisschen mehr wert als das Geld.“

Die Finanzspritze kann er trotzdem gut gebrauchen: Für seine vielen Tattoos, für die er im vergangenen Jahr ganze 10.000 Euro in einem einzigen Monat ausgegeben hat. Und für seinen Hund Kai-Uwe, der bei seiner Mutter lebt. Er beschreibt ihn als: „Mein Ein und Alles, mein bester Freund. Mein Ruhepol.“ Um sich seine Fitnessprodukte leisten zu können, geht er zusätzlich regelmäßig Blutplasma spenden. Das bringt ihm pro Spende einen Festbetrag von 25 Euro ein.

Er verzichte grundsätzlich auf Urlaub und brauche stattdessen eine feste Tagesstruktur. „Das lohnt sich für mich nicht, wenn ich einfach in den Tag hineinlebe.“ Mit seinem Hauptjob und den Nebentätigkeiten verdient er somit insgesamt einen stattlichen Netto-Lohn von etwa 3.000 Euro im Monat.

