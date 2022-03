Prügelei vor Bar in Fürther Südstadt artet aus – ein Mann landet schwer verletzt im Krankenhaus

In der Fürther Südstadt haben sich am Samstag vier Männer vor einer Bar in der Sonnenstraße geprügelt. Zwei Täter sind flüchtig, ein Mann kam ins Krankenhaus.

Fürth – In der Südstadt ist am Samstagabend (12. März) ein Streit zwischen vier Männern ausgeartet und endete für einen davon in der Notaufnahme. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Was war passiert? Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Mitteilung schreibt, gerieten gegen 21 Uhr vier Männern vor der Bar in der Sonnenstraße aneinander. Doch bei Beleidigungen allein blieb es nicht. Als die Polizeistreife eintraf, hatten zwei der vier Männer bereits die Flucht ergriffen, die anderen beiden blieben verletzt zurück. Ermittlungen ergaben, dass zwei Unbekannte einem 47-jährigen Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatten und dem Mann gegen den Kopf traten, als er auf dem Boden lag. Er wurde dabei so schwer im Gesicht verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Auch ein 24-Jähriger hatte durch Faustschläge leichte Verletzungen davongetragen. Wie die Polizei weiter berichtet, flüchteten die unbekannten Täter mit einem schwarzen Kleinwagen.

Fürth: Polizei gibt Personenbeschreibungen heraus

Die Täter werden von der Polizei wie folgt beschrieben: Der erste Angreifer war rund 50 Jahre alt und etwa 1,80 m groß, schlank. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine rote Trainingsjacke.

Der andere soll etwa 60 Jahre alt sein, etwa 1,70 m groß, schlank. Er trug schwarze Oberbekleidung.

Die Polizeiinspektion Fürth ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 zu melden.

