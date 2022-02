Mann entblößt sich in Zirndorf vor Spaziergängerin - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Mittelfranken bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

In Zirndorf im Landkreis Fürth hat sich ein Mann im Gebüsch versteckt und sein Glied vor einer Frau entblößt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Fürth – Am Montagnachmittag (21. Februar) hat ein Mann in Zirndorf (Lkrs. Fürth) sein Geschlechtsteil entblößt. Der Unbekannte hatte sich neben einem Waldweg parallel zur Richard-Wagner-Straße im Gebüsch versteckt. Dort entdeckte ihn gegen 15 Uhr eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war. Der Mann hatte seine Hose heruntergelassen und starrte die Frau dabei aufdringlich an, berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Fürther Exhibitionist gesucht: Polizei sucht Zeugen

Der Verdächtige soll zwischen 60 und 70 Jahre alt sein. Er trug zur Tatzeit einen Pullover sowie einen hellen Hut. Die Kripo Fürth sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur besagten Zeit etwas auf dem Waldweg beobachtet oder kann etwas zur Identität des Unbekannten sagen? Melden Sie sich bitte unter der Nummer (09 11) 21 12 33 33 beim Kriminaldauerdienst.