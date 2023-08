Nach heftiger Kritik: „Jesus liebt“-Ausstellung in Nürnberg geht weiter – aber nicht mehr in Kirche

Von: Adriano D'Adamo

Die Ausstellung „Jesus liebt“ in Nürnberg sorgte für viel Kritik aufgrund der expliziten Darstellung von homosexueller Liebe. Nach den heftigen Reaktionen soll die Ausstellung in einer Galerie weitergehen.

Nürnberg – Die Egidenkirche präsentierte im Rahmen des Christopher Street Days in Nürnberg die Ausstellung „Jesus liebt“. Die Werke des Regisseurs Rosa von Praunheim zeigten unter anderem die explizite Darstellung von homosexueller Erotik. Als Reaktion darauf hagelte es viel Kritik an die Kirche und dem Künstler, welche die Ausstellung vorübergehend beendeten. Die Pläne änderten sich und „Jesus liebt“ soll am Mittwoch (2. August) wieder ausgestellt werden – dieses Mal an einem anderen Ort.

Künstlerszene unterstützt „Jesus liebt“: Ausstellung findet wieder in Nürnberg statt und geht auf Tour

Die Ausstellung soll nicht wieder in der Egidenkirche stattfinden. Stattdessen sollen die Werke des Künstlers in der Kreisgalerie in Nürnberg gezeigt werden. Das teilte der Förderverein Christopher-Street-Day Nürnberg am Montag (31. Juli) mit.

Nach der Kritik an der Ausstellung und der Schließung erhielt Rosa von Praunheim viele Angebote aus der Nürnberger Künstlerszene, um die Ausstellung aufzunehmen. Weiterhin hieß es, dass Praunheim vorhat, die Ausstellung nur noch in Galerien und keinen Kirchen mehr zu zeigen. „Jesus liebt“ soll im Oktober in München und im Dezember in Hamburg zu sehen sein.

