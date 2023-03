„Galoppierte wiehernd davon“, dann schlug sie zu: Frau attackiert Polizisten

Von: Christian Einfeldt

Eine Frau lief barfuß und nur mit einem nassen Shirt bekleidet durch die Straßen von Ansbach. Sie imitierte ein Pferd, dann wurde sie handgreiflich.

Ansbach – Ihren Einsatz am vergangenen Dienstag (28. Februar) wird die Polizei Ansbach wohl nicht so schnell vergessen. Erst machte eine Frau auf sich aufmerksam, indem sie ein Pferd imitierte und „wiehernd davon galoppierte“, dann wurde sie handgreiflich: Die Polizei beschrieb sie als eine „psychisch auffällige Frau“, die durch ein merkwürdiges Verhalten in den Mittelpunkt der Ordnungshüter gerückt war.

Polizeieinsatz in Ansbach: Frau imitierte Pferd und griff Beamten an

Bei Temperaturen um die 0 Grad gab es am vergangenen Dienstag, keinen Grund, sich im bayerischen Ansbach bei Nürnberg sommerlich zu kleiden. Eine 42-jährige Frau tat es dennoch. Ganz zur Verwunderung der zuständigen Polizei lief die Passantin barfuß durch die Straßen, dabei trug sie ein nasses T-Shirt. Die Beamten sprachen die Frau an, woraufhin die 42-Jährige laut Polizei urplötzlich geschrienen und das Verhalten eines Pferdes nachgeahmt hat.

Barfuß und nur leicht bekleidet: Eine 42-jährige Frau, die ein Pferd imitiert hatte, griff einen Polizisten an. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Wenig später attackierte sie einen der Polizeibediensteten. Sie schlug in Richtung des Gesichtes eines Polizisten, allerdings ohne ihn zu treffen. Nach Berichten der Polizeiinspektion Ansbach endete der Einsatz am Nachmittag damit, dass die 42-Jährige aufgrund ihres auffälligen Verhaltens in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zusätzlich wird nun wegen versuchter Körperverletzung gegen die Frau ermittelt.

