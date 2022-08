Wegen „Gasmangellage“: Nürnberg hebt Verbot von alten Holzheizungen auf – schon ab morgen

Von: Katarina Amtmann

Die Stadt Nürnberg hebt das Verbot von alten Holzheizungen auf - Grund ist die „Gasmangellage“ © IMAGO / MiS

Ältere Holzfeuerungsanlagen dürfen in Nürnberg vorübergehend wieder in Betrieb genommen werden. Grund ist, dass Gas gespart werden soll.

Nürnberg - „Das Umweltamt der Stadt Nürnberg erlässt aufgrund der Gasmangellage eine Allgemeinverfügung zur befristeten Wiederinbetriebnahme von älteren Holzfeuerungsanlagen“. Das teilte die fränkische Stadt am Dienstag, 30. August, mit.

Um Gas zu sparen: Nürnberg erlaubt Nutzung von alten Holzfeuerungsanlagen

Somit dürfen ältere Holzfeuerungsanlagen zwischen dem 1. September 2022 und dem 31. Mai 2023 wieder in Betrieb genommen werden, wenn dadurch der Betrieb einer vorhandenen Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt wird.

Alle Verbraucher, egal ob in der Industrie, öffentlichen Einrichtungen oder in Privathaushalten - sind aufgefordert, den Gasverbrauch so weit wie möglich zu reduzieren, um die Versorgung auch über den Winter 2022/23 sicherzustellen. „In diesem Zusammenhang ist der Einsatz von Holzfeuerungsanlagen während der Heizperiode geeignet, den Gasverbrauch zu reduzieren, wenn dadurch der Betrieb einer Gasheizung ganz oder teilweise ersetzt wird“, so die Stadt weiter.

Gasnotfallplan in Kraft: Was nun passieren soll

Ausrufen der Alarmstufe Notfallplans Gas: Nürnberg erlaubt vorübergehend Nutzung von Holzheizungen

Und weiter: „Das Ausrufen der Alarmstufe des Notfallplans Gas und die jüngsten Aktivitäten des Bundesgesetzgebers rechtfertigen es, bestimmte Holzfeuerungsanlagen, die die Vorgaben der 1. BImSchV über kleine und mittlere Feuerungsanlagen nicht (mehr) einhalten können, zeitlich befristet wieder in Betrieb zu nehmen.“ In Nürnberg werden die dafür nötigen Ausnahmezulassungen mithilfe von Allgemeinverfügungen erteilt.

Alle weiteren Informationen gibt es auf der Website der Stadt Nürnberg, beispielsweise zu Fristen und Vorgaben. (kam)