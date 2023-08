Auf dem Weg zum Nürnberger Flughafen – Pilot von Passagierflugzeug mit Laserpointer geblendet

Von: Manuel Rank

In Nürnberg hat sich ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr ereignet. © picture alliance/dpa | Marcus Brandt (oben), picture alliance/dpa | Sebastian Willnow (Fotocollage)

Gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr: Unbekannte haben in Nürnberg mit einem Laserpointer den Piloten eines Passagierflugzeugs geblendet. Die Polizei sucht nach Zeugen. Was den Tätern droht.

Nürnberg – Ein Passagierflugzeug befand sich am Freitagabend auf Weg zum „Albrecht-Dürer“-Flughafen in Nürnberg. Dann – kurz vor der Landung – schlägt die Crew Alarm. Das Flugzeug wurde Opfer eines gefährlichen Eingriffs in den Flugverkehr. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten den Piloten mit einem Laserpointer geblendet.

In einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Kitzing heißt es, am späten Freitagabend, dem 18.08.2023, sei es gegen 22.25 Uhr zu einer nicht alltäglichen Einsatzmeldung für die Beamtinnen und Beamten in Kitzing gekommen. Demnach habe das Passagierflugzeug, das sich auf dem Weg nach Nürnberg befand, über die Deutsche Flugsicherung gemeldet, von einem Laserpointer angestrahlt und geblendet worden zu sein.

Piloten landen das Flugzeug trotz Laserpointer-Attacke sicher – Polizei ermittelt

Durch die übermittelten Koordinaten konnte festgestellt werden, von wo aus der unbekannte Täter den Laserpointer auf das Flugzeug gerichtet hatte. In der Polizeimeldung heißt es, der Strahl sei aus dem Bereich Rödelsee gekommen – einer Gemeinde etwa 60 Kilometer vom Airport Nürnberg entfernt.

„Zu einer Gefährdung des Flugzeugs sei es hierbei glücklicherweise nicht gekommen“, so die Polizei Kitzingen. Die Piloten des Passagierflugzeuges konnten ohne Schwierigkeiten und sicher landen, verletzt wurde niemand. Die Polizei Kitzing ermittle den Angaben zufolge nun wegen des „versuchten gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr“. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09321 141-0 bei der Dienststelle in Kitzingen zu melden.

Flugzeugpiloten häufig von Laserpointer-Attacken betroffen – Bundespolizei warnt

Immer wieder werden die Pilotinnen und Piloten – aber auch Lokführerinnen und -führer – Opfer von Laserpointer-Angriffen. So blendeten Jugendliche 2022 einen Piloten beim Landeanflug am Flughafen München mit einem Laserpointer. Die Polizei erwischte die drei Teenager im Alter von 14 und 15 Jahren. Und erst im letzten Monat blendeten nach Polizeiberichten zwei Jugendliche die Besatzung des Rettungshubschraubers „RK2“ mehrmals mit einem grünen Laserpointer. Der Hubschrauber war zu dem Zeitpunkt von Reutte nach Füssen unterwegs.

Die Bundespolizei warnt vor solchen gefährlichen Eingriffen in den Flugverkehr. Laserpointer-Angriffe seien kein „hipper Streich oder harmloser Unfug“, schreibt die Behörde auf Ihrer Internetseite. „Den Tätern muss bewusst sein, dass sie strafrechtlich konsequent verfolgt werden.“ Der gefährliche Eingriff in den Luftverkehr kann mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren laut Strafgesetzbuch bestraft werden. Dabei sei auch schon der Versuch strafbar, so die Bundespolizei.

