„Gegen Periodenarmut“: Bayerische Hochschulen vergeben kostenlose Tampons und Binden

Von: Tanja Kipke

Mit kostenlosen Menstruationsprodukten in den Toiletten will die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf gegen Periodenarmut vorgehen. Die Idee kam einer Studentin.

Triesdorf – „Gegen Periodenarmut, für mehr Gleichberechtigung“: Mit diesen Worten beschreibt die Hochschule Weihenstephan-Treisdorf (HSWT) ihre Aktion an. Bereits seit Mitte des Jahres 2022 gebe es einige genderneutrale Toiletten an den Standorten Weihenstephan und Triesdorf. „Dort hängen seit diesem Semester Spender mit kostenlosen Menstruationsprodukten.“ Die HSWT will damit „ihren Beitrag dazu leisten, der Periodenarmut und der Benachteiligung von menstruierenden Personen entgegenzuwirken.“

Kostenlose Tampons und Binden an Hochschule in Bayern: Idee kam Studentin

Die Idee sei von der Studentin Louisa Kruczek aus Triesdorf an das Studierendenparlament (StuPA) herangetragen worden. Daraus habe sich dann ein Arbeitkreis entwickelt, das Projekt konnte schließlich in Zusammenarbeit mit der Hochschulleitung realisiert werden. In einer Probesphae konnten Studierende das Angebot testen. Die regelmäßige Befüllung der Spender übernahm der Arbeitskreis. „Das Fazit der Probephase: durchweg positiv“, heißt es in der Mitteilung der Hochschule.

Studierende und Mitarbeitende brachten die Spender gemeinsam auf den Weg: Birgit Kasper und Anna Buchberger. © privat/Hochschule HSWT

„Das Angebot wurde sehr solidarisch genutzt und keiner hat mehr als selbst benötigt entnommen“, resümiert der Arbeitskreis und zeigt sich erfreut. Den Abschluss der Probephase machte eine Umfrage. Damit will der Abreitskreis ein generelles Feedback der Studierenden einholen und somit das Angebot verbessern.

Zahlreiche Universitäten in Bayern bieten Menstruationsartikel an

Mit der Idee ist die Hochschule im Landkreis Ansbach nicht allein. An zahlreichen weiteren Hochschulen und Universitäten in Bayern gibt es ähnliche Konzepte. An den Unis in Regensburg und Passau gibt es bereits seit 2021 kostenlose Menstruationsartikel. In München bietet die Hochschule für Philosophie eine solche Aktion an. (tkip)

