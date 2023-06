Rock im Park: Bier-Kosten stark angestiegen – Mitarbeiter wundern sich über Gehalts-Unterschiede

Rock im Park zieht Preise an

Von Nikolas Pelke schließen

Nicht nur die Ticketpreise für Rock im Park werden teurer. Auch beim Bier langt das Festival hin. Mitarbeiter wundern sich unterdessen über gravierende Gehalts-Unterschiede.

Nürnberg - Für richtige Rocker steigt ohne Bier kaum eine Party. Besonders bei Musikfestivals wie Rock im Park greifen viele Fans häufig zum heißgeliebten Gerstensaft. Allein die offizielle Festival-Brauerei habe an jeden Rocker im letzten Jahr durchschnittlich drei Liter frisch gezapftes Warsteiner-Bier eingeschenkt, erklärt Simone Lápossy, die Sprecherin des offiziellen Bierpartners der dreitägigen Rockparty in Nürnberg. Diesen gewaltigen Durst der Festivalfans könne nur eine Großbrauerei stillen, ist Lápossy sicher und verweist auf den enormen Aufwand mit mehr als 100 Ausschankstellen.

+ Warsteiner-Sprecherin Simone Lápossy verteidigt den neuen Bierpreis bei Rock im Park: Die frisch gezapfte Halbe kostet auf dem Festivalgelände heuer 6,50 Euro. © Nikolas Pelke

Powerkühler sorgen für „perfekte“ Trinktemperatur bei Rock im Park

Besonders der Einsatz der rund 70 Powerkühler, die den Hopfensud zwischen Fass und Hahn auf die gewünschte Trinktemperatur zwischen 4 und 8 Grad herunterkühlt, sei ein Kraftakt.

Der logistische Aufwand hat allerdings seinen Preis. „Eine halbe Warsteiner-Bier kostet bei Rock im Park heuer 6,50 Euro“, erklärt Lápossy und sagt, dass besonders auch die Brauereien nach der Corona-Flaute jetzt mit der steigenden Inflation zu kämpfen hätten.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

+ 100 Ausschankstellen, 70 Powerkühler: Der Aufwand für Warsteiner bei Rock im Park sei laut Lápossy enorm. © Nikolas Pelke

Arbeiten auf dem Festival für den Mindestlohn

Mit dem Ansturm der durstigen Festivalgäste werden wohl ganz hautnah auch Carla und Emma ab Freitag zu kämpfen haben. „Wir arbeiten als Service-Kräfte bei Rock im Park, um etwas Geld zu verdienen“, erzählen die beiden Nürnbergerinnen stolz. Den genauen Einsatzort kennen die Freundinnen noch nicht. Aber immerhin steht bereits der Stundenlohn schon fest.

+ Carla und Emma arbeiten für 12 und 15 Euro pro Stunde als Servicekräfte bei Rock im Park. © Nikolas Pelke

„Ich bekomme Mindestlohn“, sagt Emma. „Ich bekomme mit 15 Euro pro Stunde etwas mehr“, freut sich Clara. Den kleinen aber feinen Unterschied bei den Verdienstaussichten können sich die beiden Nürnbergerinnen selbst nicht so richtig erklären. Insgesamt kümmern sich laut Veranstalter rund 1500 Gastronomiemitarbeiter um das leibliche Wohl der Festivalgäste.

Rockfans müssen tiefer in die Tasche greifen

Warum die Ticketpreise von Rock im Park in diesem Jahr um rund 70 Euro von knapp 200 auf deutlich über 250 Euro kräftig nach oben geklettert sind, kann Festivalsprecherin Julia Popp dagegen erklären. „Dafür sind die Preise direkt nach der Corona-Pandemie nicht angehoben worden“, verteidigt Popp den relativ rasanten Preisanstieg. „Außerdem haben wir ein wirklich exklusives Musikprogramm in diesem Jahr“, freut sich Popp.

+ Festivalsprecherin Julia Popp verteidigt den relativ rasanten Preisanstieg und verweist auf das große Musikprogramm mit 72 Bands an drei Tagen. © Nikolas Pelke

Allein die Liste der Headliner könne sich sehen lassen. Neben den deutschen Punk-Helden von den „Toten Hosen“ stünden auch die amerikanischen Grunge-Götter der „Foo Fighters“ in der Frankemetropole auf der Bühne. Außerdem seien die Ausgaben für Logistik, Personal & Co. drastisch gestiegen. Derweil rechnen die Veranstalter in diesem Jahr lediglich mit rund 60.000 Besuchern. Im letzten Jahr seien noch 75.000 Musikfans nach Nürnberg gepilgert. Schon am Freitag startet das Musikfestival mit 72 Band in drei Tagen rund um den Nürnberger Dutzendteich.

Rock im Park 2022: Camping, Party, Konzerte – das Festival in Bildern Rock im Park 2022: Camping, Party, Konzerte – das Festival in Bildern

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © Nikolas Pelke