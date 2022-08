Gehaltsvergleich in Bayern: Wo Menschen am meisten und am wenigsten verdienen

Von: Tanja Kipke

Aktuelle Daten der Bundesagentur für Arbeit: Die Gehälter in Bayern unterscheiden sich regional enorm. © Arno Burgi/dpa/Symbolbild

Bei den Gehältern in Bayern gibt es regional starke Unterschiede. Die aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigen, wo Menschen am meisten verdienen.

Nürnberg/Erlangen – 2021 bekamen Vollbeschäftigte in Bayern im Durchschnitt „ein mittleres Einkommen von 3663 Euro pro Monat und somit 91 Euro bzw. 2,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum“. Eine entscheidende Rolle spiele hierbei unter anderem die Qualifikation der Beschäftigten, wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilt.

Ohne Berufsabschluss lag das Gehalt bei 2665 Euro, mit anerkanntem Berufsabschluss bei 3496 Euro und bei Akademikern bei 5741 Euro. „Die Zahlen zeigen sehr deutlich: Der Erwerb einer höheren Qualifikation zahlt sich aus“, wird Ralf Holtzwart, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit in der Mitteilung zitiert. Aber auch regional unterscheiden sich die Gehälter enorm, ein Überblick der bayerischen Städte.

Gehaltsvergleich in Bayern: Große Spannbreite der Verdienste in unterschiedlichen Regionen

Regional zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede im Freistaat. Der klare Sieger ist Erlangen. Hier liegt der Median des Monatsgehalts bei 5091 Euro. Danach folgt Ingolstadt mit einem Verdienst von 4966 Euro und dann die Landeshauptstadt München mit 4681 Euro. Die größten Städte Bayerns im Vergleich:

Erlangen: 5091 Euro

Ingolstadt: 4966 Euro

München: 4681 Euro

Schweinfurt: 4142 Euro

Regensburg: 4002 Euro

Coburg: 3836 Euro

Augsburg: 3771 Euro

Nürnberg: 3759 Euro

Neu-Ulm: 3656 Euro

Würzburg: 3633 Euro

Aschaffenburg: 3606 Euro

Bamberg: 3606 Euro

Rosenheim: 3550 Euro

Bayreuth: 3529 Euro

Kempten: 3482 Euro

Fürth: 3463 Euro

Landshut: 3413 Euro

Passau: 3000 Euro

Dazu stellt Holtzwart klar: „Bei der Interpretation der Zahlen muss allerdings berücksichtigt werden, dass in den Regionen mit dem höchsten Einkommen oft auch die Lebenshaltungskosten im Schnitt höher liegen als in Landkreisen und Städten mit niedrigerem Entgelt. Ein Beispiel dafür der Immobilienmarkt im Großraum München, der durch hohe Mieten Beschäftigte in stärkerem Ausmaß belastet als in anderen bayerischen Städten.“

Geschlecht spielt bei Höhe des Einkommens in Bayern weiterhin eine Rolle

Die Auswertung zeigt, dass das Geschlecht bei der Höhe des Einkommens weiterhin entscheidend sein kann. Frauen verdienen im Schnitt 15,9 Prozent weniger als Männer. „Hier wirken sich noch immer traditionelle Rollenbilder aus. Arbeitnehmerinnen unterbrechen ihr Erwerbsleben häufiger als ihre männlichen Kollegen, um die Kinderbetreuung zu übernehmen. Auch bei der Rückkehr ins Erwerbsleben gibt es deutliche Unterschiede. So arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit als Männer“, so Holtzwart.

Anders als früher, gebe es heute aber auch in Teilzeit attraktive Möglichkeiten und die Option, einen Berufsabschluss zu erwerben. „Viele Betriebe bieten vor dem Hintergrund des hohen Fachkräftemangels mittlerweile entsprechende Arbeitszeitmodelle an und schreiben Führungstätigkeiten entsprechend aus.“ Holtzwart rät Interessierten, das Thema im Betrieb aktiv anzusprechen. (tkip)

