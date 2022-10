Pizzeria aus Franken unter den Top 50 weltweit: Betreiber verrät Geheimnis

Von: Tanja Kipke

Teilen

Unter die Top 50 der besten Pizzerien weltweit hat es ein Restaurant in Fürth geschafft. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Eine Pizzeria aus Fürth zählt zu den Top 50 der besten Pizzerien weltweit. Wie sie das geschafft hat, erklärt uns der Betreiber auf Anfrage.

Fürth – Jedes Jahr gibt es einen Gewinner. Italienische Pizzakenner testen die besten Pizzen weltweit und küren die Top 50 auf der Website 50toppizza.it. Der erste Platz geht in diesem Jahr an die Pizzeria „Masanielli“ von Francesco Martucci. Zu finden in Caserta, Italien. Der zweite Platz geht an „Una Pizza Napoletana“ in New York, der dritte nach Paris zur „Peppe Pizzeria“.

Die Restaurants werden in insgesamt sieben Kategorien bewertet: Geschmack der Pizza, verwendete Produkte, Service, Ambiente sowie Ausstattung, Wartezeit und die Auswahl an Wein, Bier und anderen Getränken. Die meisten Auszeichnungen gehen - wie bereits im letzten Jahr - nach Italien.

Pizzeria „Zulù“ aus Fürth schafft es auf Platz 34 der weltbesten Pizzen

Zwischen all den Pizzerien aus Italien und einigen aus den USA, Australien und Japan, findet sich unter den Top 50 auch ein Restaurant aus Deutschland wieder. Und zwar die Pizzeria „Zulù“ in Fürth. Erst seit 2019 gibt es den Laden im Herzen Fürths. Aber was macht die Pizza so besonders, dass sie es innerhalb kurzer Zeit auf die Weltrangliste schafft?

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt der Betreiber, das besondere seien ganz klar die Zutaten. „Wir nutzen nur Mehl aus Napoli. Molino Ambrosio. Für die Latte di Agerola Käse und San Marzano Tomaten DOP aus Sarno. Alles 1 zu 1 wie in der Hauptstadt der Pizza. Napoli.“ Die Zubereitungsart seiner Pizza sei die traditionelle. „Der Wasseranteil im Teig und die längere Garung machen unser Produkt leichter, luftiger und knuspriger.“ Die beliebtesten Sorten der Kunden in Fürth seien Pizza Margharita und Pizzazulù mit Endiviensalat, Sardellen und gelber Tomatensoße.

Video: Backblech oder Backrost: Was ist bei Pizza, Kuchen und Co. die richtige Wahl?

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Weltbesten Pizzerien im Ranking: Noch zwei weitere deutsche Restaurants unter Top 100

Unter die Top 100 der weltbesten Pizzerien haben es noch zwei weitere deutsche Restaurants geschafft, beide befinden sich in Berlin. Platz 67 belegt das „Malafemmena“ an der Hauptstraße. Die Pizza wird von der Jury als „soft and tasty“ beschrieben. Das zweite Lokal, dass es unter die weltweiten Top 100 geschafft hat, ist „Futura Neapolitan Pizza“. Für die „Neapolitan-style“ Pizza erhielt das Restaurant den 98. Platz. Das komplette Ranking finden sich auf der Website der Auszeichner, 50toppizza.it, wieder. (tkip)