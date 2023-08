Betrunkener legt sich zum Schlafen hinter Auto – und wird überrollt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Eine Frau parkte ihr Auto rückwärts aus und bemerkte plötzlich einen Widerstand. Sie stieg aus uns sah zwei Beine unter dem Fahrzeug herausragen.

Gerolfingen - Eine Autofahrerin hat beim Ausparken in Mittelfranken einen Mann überfahren, der hinter ihrem Wagen lag. Die 24-Jährige wartete am späten Sonntagabend, 30. Juli, in ihrem Auto auf einem Parkplatz auf einer anlässlich des Feuerwehrfestes angelegten Wiesenparkfläche in Gerolfingen (Landkreis Ansbach) auf ihre Freunde, wie die Polizei mitteilte.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Ein Mann wurde von einem Auto überrollt und kam ins Krankenhaus (Symbolbild). © IMAGO / Sven Simon

Frau überrollt Betrunkenen mit Auto - er hatte sich zum Schlafen hinter den Wagen gelegt

Als nach einer halben Stunde niemand kam, fuhr sie mit ihrem Auto rückwärts aus der Parklücke und bemerkte plötzlich einen Widerstand. Beim Aussteigen sah die junge Frau zwei Beine, die hinter dem Heck unter ihrem Fahrzeug herausragte. Einsatzkräfte bargen den eingeklemmten 29-Jährigen und versorgten ihn. Der Mann war schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Der stark alkoholisierte Mann hatte sich vermutlich, von der Frau unbemerkt, zum Schlafen hinter ihr Auto gelegt, wie die Polizei weiter mitteilte. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. (kam/dpa)

Um 1.30 Uhr riefen Zeugen die Polizei, da sie ein verunglücktes Motorrad und den schwer verletzten Fahrer gefunden hatten. Der Mann starb im Krankenhaus. Am Wochenende war auch ein 15-Jähriger verunglückt. Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.