„Letzte Generation“ konfrontiert Söder bei PR-Tour Richtung Biergarten: „Meine Zukunft auf dem Gewissen“

Von: Felix Herz

Für Markus Söder gab es auf seiner PR-Tour mit dem Fahrrad eine eher unschöne Unterbrechung: Er wurde von Aktivisten mit harten Vorwürfen konfrontiert.

Nürnberg – Am Samstag, 19. August, war der bayerische Ministerpräsident Markus Söder mit dem Fahrrad in Nürnberg unterwegs. Ziel war der Biergarten am Dutzendteich, eine Etappe seines PR-Events „Radl-Tour“, bei der er mit Bürgern unterwegs und in direkten Austausch tritt. Mitglieder der Klima-Gruppierung „Letzte Generation“ sorgten jedoch für eine Unterbrechung der Tour.

Söder bei PR-Event von Aktivisten der „Letzten Generation“ aufgehalten

In einer Pressemitteilung vom Samstagmittag teilte die „Letzte Generation“ mit, dass sie Markus Söder bei seinem PR-Event „Radl-Tour“ konfrontiert hatten. Und zwar mit der „unbequemen Wahrheit, dass er mit seiner Politik gerade unser Grundrecht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und die Würde des Menschen aufs Spiel setzt.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war mit dem Fahrrad in Nürnberg unterwegs und wurde von Aktivisten der „Letzten Generation“ aufgehalten und mit Vorwürfen konfrontiert. © Letzte Generation

Am Biergarten am Dutzendteich in Nürnberg, Etappe des PR-Events von Söder, versammelten sich die Aktivisten der „Letzten Generation“. Die „zahlreichen Menschen in leuchtend orangen Warnwesten“ waren „entschlossen, ihn an seine Verantwortung zu erinnern“.

Student mit harten Worten in Richtung Söder: „Zukunft auf dem Gewissen“

Ein angehender Physik-Student soll dem Ministerpräsidenten zugerufen haben: „Wie ist es, meine Zukunft auf dem Gewissen zu haben?“ In der Pressemitteilung verweist die „Letzte Generation“ darauf, dass es seit 1994 das Grundrecht gibt, wonach „der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen schützt.“ In diesem Zusammenhang versage der Staat aber seine Aufgabe, Bayern habe 2023 nur fünf Windräder in Betrieb genommen.

Ein weiterer Anwesender der Aktivisten entschuldigte sich indessen bei den anderen Anwesenden, erklärte aber auch den Grund für die Aktion der „Letzten Generation“. „Unsere Verfassung wird sehenden Auges gebrochen von den Politiker:innen, die jetzt gerade im Amt sind und die jetzt gerade auf ihrer Bühne stehen und denen sie zujubeln“, sagte er laut Pressemitteilung.

Ob und wie Söder auf die Vorwürfe reagierte, steht nicht in der Mitteilung. Im begleitenden Video, das Söder auf Instagram gepostet hatte, ist von der Unterbrechung zumindest nichts zu sehen.

