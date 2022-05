Gäste bei Unwetter aus bayerischem Freibad geworfen? „Von Menschlichkeit keine Spur“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Badegäste in Erlangen mussten das Freibad aufgrund des starken Unwetters verlassen. Das sorgt nun teils für heftige Kritik. Der Bäderchef hat sich geäußert.

Erlangen - Starke Unwetter zogen in letzter Zeit über Bayern, auch Franken war von Regen, Sturm und Gewittern betroffen - so auch Erlangen. Am Freitagabend (20. Mai) mussten deshalb die Freibäder vorzeitig schließen. Dafür gibt es nun teils heftige Kritik.

Unwetter in Bayern: Badegäste müssen Freibad verlassen - „Ich find‘s ne Frechheit“

„Als das Unwetter losbrach, haben sie alle Besucher aus dem Bad geschmissen“, zitiert infranken.de aus dem Facebook-Post von Michael Nöth. Er war eigenen Angaben zufolge gegen 18 Uhr am Westbad, um seine Freundin und deren Enkel (7) abzuholen. Wie er berichtet, seien die Badegäste aufgefordert worden, auch den Vorraum des Freibads zu verlassen, „obwohl es keinen weiteren Schutz vor Wind und Regen in der Nähe gibt.“ Der Mann wird deutlich: „Ich find‘s ne Frechheit.“

Ärger um Erlanger Freibad bei Unwetter: „Von Menschlichkeit also keine Spur“

„Die Menschen wurden auch aus dem Innenbereich herausgeschickt“, berichtet Nöth im Gespräch mit infranken.de einige Tage später. Die Badegäste hätten vor dem Unwetter sogar teilweise Schutz in einer Tiefgarage gesucht. Laut Anweisung des Freibad-Personal hätten sie dort aber nicht bleiben dürfen. „Von Menschlichkeit also keine Spur“, berichtet der Mann dem Portal verärgert.

Die Frau und das Kind hätten sich Nöth zufolge dann trotz strömenden Regens ins Freie begeben. „Wenn es schüttet, lasse ich die Badegäste halt im Umkleidebereich, wo sie geschützt sind.“ Er versteht nicht, wieso die Badegäste hinausgeschickt wurden.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Unwetter in Bayern: Ärger um Freibad - „Sicherheit steht an erster Stelle“

Matthias Batz, Bereichsleiter Bäder bei den Erlanger Stadtwerken (ESTW), hat dem Portal gegenüber versichert: „Die Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Wenn ein Blitz einschlägt, wird es höchst gefährlich.“

„Am Freitagabend war der Sturm wirklich heftig“, so Batz gegenüber infranken.de. Demnach sei die elektronische Schiebetür geschlossen worden, damit keine neuen Gäste mehr ins Freibad gelangen konnten. Personen, die sich noch dort aufgehalten haben, seien aufgefordert worden, das Freibad zu verlassen. „‘Hinausgeschmissen‘ finde ich allerdings das falsche Wort“, berichtet er. „Unsere Kollegen sind sehr verantwortungsbewusst. Deswegen kam es zu einer Räumung des Bades.“

Badegäste mussten das Freibad in Erlangen bei einem Unwetter verlassen (Symbolbild) © IMAGO/Gottfried Czepluch/Rupert Oberhäuser (Collage Merkur.de)

Unwetter in Franken: „Das war eine Extremsituation“

Batz appelliert auch an die Eigenverantwortlichkeit der Gäste. „Wenn ich merke, dass ein Sturm aufzieht, gehe ich normalerweise freiwillig nach Hause - insbesondere, wenn Kinder dabei sind.“ Für einen Unterstellplatz bei Unwettern reiche die Kapazität schlicht nicht aus, berichtet er gegenüber infranken.de.

„Das war eine Extremsituation“, erklärt der Bäderchef zu dem Unwetter. Im Hinblick auf die Räumung des Freibads spricht er von einer „Verkettung unglücklicher Umstände“. Und weiter: „Ich bin jetzt 18 Jahre bei den Erlanger Bädern dabei. So was habe ich zuvor auch noch nie gesehen.“(kam)

Der schlimme Sturm hat am Freitag (20. Mai) ein Restaurant im fränkischen Röthenbach verwüstet. Doch die Solidarität ist groß.