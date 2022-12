Fußgänger stürzen, Zoo bleibt geschlossen – viele Unfälle bei Glatteis in Bayern

Von: Katarina Amtmann

Glatteis sorgte in Teilen Bayerns für zahlreiche Unfälle, Fußgänger stürzten auf den glatten Wegen. Der Nürnberger Zoo bleibt aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Nürnberg - Am Wochenende war es klirrend kalt in Bayern. Als Bauern mit ihren geschmückten Traktoren bei ihrer Rundfahrt in Höchstadt für strahlende Kinderaugen sorgten, zeigte das Thermometer minus 6 Grad an. Für einige Teile Bayerns wurden sogar minus 15 Grad prognostiziert.

Zahlreiche Fußgänger stürzten bei Glatteis in Mittelfranken (Symbolbild). © Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Alarmstufe rot in Bayern: DWD warnt vor Glatteis – zahlreiche Unfälle

Am Montagmorgen, 19. Dezember, galt für Nordbayern gar Alarmstufe rot. Der DWD gab eine amtliche Unwetterwarnung vor Glatteis heraus. Glatte Straßen und Wege haben dann auch vor allem Fußgänger und Autofahrer in Franken beschäftigt. In Mittelfranken registrierte die Polizei bis zum Vormittag binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle auf den Straßen mit einigen Leichtverletzten und überwiegend Blechschäden.

Im ZDF-“Heute Journal“ gab es angesichts der Glättegefahr einen dramatischen Wetter-Appell.

Glatteis in Bayern: Fußgänger stürzen, Zoo bleibt geschlossen

In Nürnberg rutschten zudem etliche Fußgänger aus und stürzten, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Tiergarten der Stadt blieb witterungsbedingt geschlossen, um Besucher nicht zu gefährden. Auch in Unterfranken meldete die Polizei einige Verkehrsunfälle auf glatten Straßen. (kam mit dpa)

