„Woooow, nicht schlecht“ – Video zeigt Wintereinbruch am Nürnberger Flughafen

Von: Katarina Amtmann

In München fielen zahlreiche Flüge aus, auch am Airport in Nürnberg sorgten Schnee und Frost für viel Arbeit, wie ein Video zeigt.

Nürnberg - In Bayern ist der Winter in dieser Woche voll angekommen. Minusgrade, Schnee und Glätte waren und sind die Regel statt die Ausnahme.

Wintereinbruch in Bayern: Frostiges Wetter am Nürnberger Flughafen im Video

Auch Nürnberg ist vom Winter-Wetter nicht verschont geblieben. „So frostig war es die letzten Tage bei uns am Airport Nürnberg“, schreibt der Albrecht-Dürer-Flughafen zu einem Facebook-Video vom 16. Dezember. In nur zwölf Stunden wurde es über 3700 Mal angesehen.

Im Video sind Flugzeuge auf dem verschneiten Rollfeld zu sehen, außerdem auch zahlreiche Räumfahrzeuge bei der Arbeit. Flugzeuge mussten vor dem Start enteist werden.

„Woooow, nicht schlecht“: Flughafen-Video begeistert

„Woooow, nicht schlecht,“ schreibt jemand begeistert unter das Video. „Hier hat es auch die Tage immer mal wieder geschneit und war gut frostig kalt.“ Daraufhin antwortet jemand: „Wow...Das ist unsere Flotte von Winterdienst in Nürnberg. Die Kipper, die den Schnee wegfahren, wenn es zu viel wird, kommen auch aus Nürnberg und teilweise auch Landwirte mit Traktoren und Kippanhängern...“, erklärt derjenige.

Ein Frost-Ende ist derweil aber bereits in Sicht. Laut wetter.com wird das Wochenende vom 4. Advent in Nürnberg zwar mit -2 Grad nochmal kalt, danach gehen die Temperaturen aber wieder nach oben.

Frostiges Wetter bald vorbei: Temperaturen steigen in Nürnberg

Montag, 19. Dezember: 1 Grad

Dienstag, 20. Dezember: 3 Grad

Mittwoch, 21. Dezember: 5 Grad

Donnerstag, 22. Dezember: 6 Grad

Freitag, 23. Dezember: 7 Grad

