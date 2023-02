„Glaube, dass das kein Zufall war“: Lebensgefährte der vermissten Alexandra R. äußert sich

Vermisstenfall aus Nürnberg

Der Vermisstenfall Alexandra R. aus Nürnberg ist weiterhin ungeklärt. Nun äußert sich ihr Lebensgefährte – und bringt einen möglichen Tatverdächtigen ins Gespräch.

Nürnberg – Die am 9. Dezember 2022 aufgenommenen Ermittlungen in dem Vermisstenfall der Alexandra R. aus Nürnberg dauern weiter an. Polizei und Mordkommission sind auf der Suche nach einem Lebenszeichen, das Auskunft über den aktuellen Aufenthaltsort der zum Zeitpunkt des Verschwindens hochschwangeren Frau geben könnte. Nach Berichten von Focus Online gibt es im Vermisstenfall mittlerweile zwei Tatverdächtige. Zudem macht nun auch der Lebensgefährte der Vermissten den Schritt in die Öffentlichkeit.

Im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten spricht er über den Tag ihres Verschwindens und einen potenziellen Tatverdächtigen. Vielmehr geht er davon aus, dass das Verschwinden von Alexandra R. auch mit seiner Person zu tun haben könnte.

Seit Dezember verschwunden: Lebensgefährte von Alexandra R. spricht über den Tag ihres Verschwindens

Anfangs machte er sich noch wenig Sorgen. Laut des Lebensgefährten der Vermissten war es „absolut normal, dass Alexandra sich mal einen Vormittag nicht meldet“. „Wir hatten nicht jede Stunde Kontakt“, heißt es weiter. Die Identität des Mannes, der sich erstmals zum Vermisstenfall äußert, bleibt gegenüber den Nürnberger Nachrichten offen. Der Freund der vermissten Alexandra R. möchten anonym bleiben. Er schildert von dem Moment, als er begann, sich Sorgen zu machen.

Es war der Moment, „als ich die Mitteilung bekommen habe, dass Alexandra ihr Pflegekind in der Kita in Schwabach nicht abgeholt hatte“. Die Frau, die wenig später als vermisst erklärt wurde, würde das Pflegekind nach Angaben ihres Lebensgefährten „wie ein eigenes Kind“ lieben. Den Nürnberger Nachrichten bestätigt er, dass sie „niemals“ ihr Pflegekind vernachlässigt hätte. Sein Impuls – „da stimmt was nicht“ – sollte sich wenig später bewahrheiten.

„Wollten mir eins reindrücken“: Lebensgefährte von vermissten Nürnbergerin beschuldigt ihren Ex-Freund

Seit Anfang Dezember gilt die 39-jährige Frau als vermisst. Im Vermisstenfall Alexandra R. wurden bereits Leichenspürhunde eingesetzt und die Polizei erhielt Details zur vermeintlichen Klärung des Falls aus dem Ausland. Der bisherige Ermittlungsstand blieb bislang jedoch ohne konkrete Ergebnisse. Dieser könnte jetzt jedoch dank Aussagen des Lebensgefährten der Vermissten Alexandra R. vorangetrieben werden. „Ich glaube, dass das kein Zufall war – der Tag war womöglich symbolisch, die wollten mir eins reindrücken“, sagte der Freund, der das Verschwinden der Vermissten damit in Verbindung bringt, dass sie am Abend vor der Tat über seinen Geburtstag gesprochen hätten. Diesen hätten sie wenige Tage später gemeinsam feiern wollen – doch kam Alexandra R. aus Nürnberg einen Tag zuvor nicht mehr zurück nach Hause.

Hochschwangere vermisst: Polizei sucht mit Foto nach der 39-jährigen Nürnbergerin.

Nicht nur äußert sich ihr Lebensgefährte zum möglichen Tathintergrund, auch einen Verdächtigen bringt er ins Gespräch. „Ich habe erfahren, dass er immer wieder Geld von ihr abgegriffen hat, es gibt nach meinem Wissen eine offene Forderung von einer halben Million Euro gegen ihn. Er ist clever und allen immer zehn Schritte voraus“. Im Kreis der Verdächtigen steht laut polizeilichem Ermittlungsstand unter anderem der Ex-Freund der Vermissten. Die Worte des Lebensgefährten von Alexandra R. erhärten den Verdacht, bezieht er sich mit seinen Beschreibungen schließlich ebenfalls auf ihrem früheren Freund.

Dem Tatverdächtigen soll bereits vor Monaten verboten worden sein, sich Alexandra R. zu nähern. Ausgangspunkt war eine Auseinandersetzung, bei der ihr Ex-Freund gedroht haben soll, das Pflegekind von Alexandra R. zu entführen. „Das ist natürlich Spekulation, aber: Sie hat es gewagt, ihn zu verlassen. Jetzt will er Macht demonstrieren. Sie hat ein Kind von einem anderen, ist das erste Mal richtig glücklich – das kann er ihr nicht gönnen“, sagte der Lebensgefährte der vermissten Alexandra R. im Gespräch mit den Nürnberger Nachrichten.

