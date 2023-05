Nach Drohanruf: Größerer Polizeieinsatz an Nürnberger Schule

Von: Katarina Amtmann

In Nürnberg läuft ein größerer Polizeieinsatz. © vifogra / Besold

Nach einem Drohanruf ist ein Großaufgebot der Polizei zu einer Schule in Nürnberg ausgerückt. Für Eltern wurde eine Anlaufstelle eingerichtet.

Nürnberg - Die Polizei ist am Donnerstag, 11. Mai, aufgrund eines Drohanrufs an eine Schule in Nürnberg ausgerückt. Zahlreiche Kräfte machten sich auf den Weg zur Mittelschule, die nahe des Hauptbahnhofs liegt.

Drohanruf: Großeinsatz der Polizei an Nürnberger Schule

Man nehme die Mitteilung sehr ernst, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mit. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf eine tatsächliche Amoklage. Die Schülerinnen und Schüler befinden sich den Angaben zufolge in den Klassenräumen. Zum Inhalt der Drohung machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die Polizei sperrte das Gelände der Schule den Angaben zufolge weiträumig ab. Beamte gingen auch in die Schule, um beruhigend auf die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen einzuwirken. Gegen Mittag wurde der Schulunterricht laut Polizei vorzeitig beendet und Schüler verließen selbstständig das Gebäude. Gegen 13 Uhr hatten alle Schüler das Gebäude verlassen.

An einem nahe gelegenen Platz war für Eltern eine Anlaufstelle mit Einsatzkräften zur Betreuung eingerichtet worden. (kam/dpa)

