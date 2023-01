Notruf wegen Schreckschusspistole: Mann feuert Schüsse von Baugerüst ab

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Weil ein 20-Jähriger in Fürth mit einer Schreckschusspistole um sich schoss, mussten mehrere Polizeiautos anrücken. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Dimitri Drofitsch

In Fürth hat ein 20-Jähriger mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Anwohner entdeckten ihn auf dem Baugerüst und alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifen anrückte.

Fürth - Mit einer Schreckschusspistole hat ein 20-Jähriger am Montagnachmittag, 2. Januar, einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Alarmierte Anwohner wählten den Notruf, weil der Mann auf dem Baugerüst eines Mehrfamilienhauses in der Südstadt umherkletterte und Schüsse abgab. Die Polizeiinspektion Fürth und das Unterstützungskommando Mittelfranken (USK) rückten mit mehreren Wagen an und entdeckten den Tatverdächtigen auf dem Anwesen. Ihm droht nun eine Strafe aufgrund des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz.

Polizei rückt mit mehreren Streifen an

Anwohner verständigten die Polizei, dass der Mann auf das Baugerüst geklettert sei und dabei eine Pistole bei sich getragen habe. Als die Beamten ankamen, fanden sie den Tatverdächtigen auf dem Grundstück vor und stellten in seiner Wohnung die Schreckschusswaffe mit zugehöriger Munition sicher. „Nachdem er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde, räumte der 20-Jährige die Schussabgabe ein“, schreibt das Polizeipräsidium Mittelfranken in seiner Pressemitteilung.

Schreckschusspistolen führen immer wieder zu Einsätzen der Polizei, so wie im November auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Eine Schreckschusswaffe darf in Deutschland nur in der Öffentlichkeit benutzen, wer den sogenannten „Kleinen Waffenschein“ besitzt, informiert die Bayerische Polizei auf ihrer Website. Das Führen im Freien stelle ansonsten eine Straftat dar, das Schießen eine Ordnungswidrigkeit. Aufgrund des wiederholten Missbrauchs, gerade an Tagen wie Silvester, hat die Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) kürzlich härtere Regeln für den Kauf von Schreckschusswaffen gefordert. (elb)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.