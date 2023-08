Zeuge wählt Notruf: Junggesellenabschied löst großen Polizeieinsatz aus

Von: Katarina Amtmann

Die Männer feierten zusammen: Ein Junggesellenabschied löste in Nürnberg einen Polizeieinsatz aus (Symbolbild). © IMAGO / IPON

Ein Junggesellenabschied in Nürnberg löste einen Polizeieinsatz aus. Die Mitglieder der Gruppe wurden zwischenzeitlich sogar festgenommen.

Nürnberg - Am späten Samstagnachmittag, 12. August, wurde in Nürnberg ein Junggesellenabschied unfreiwillig zum Auslöser eines größeren Polizeieinsatzes. Eine Zeugenaussage über verdächtige Personen mit taktischen Westen und einer Pistole führte zu einem schnellen Eingreifen der Einsatzkräfte.

Mit Westen und Waffen unterwegs: Junggesellenabschied löst Polizeieinsatz in Nürnberg aus

Gegen 16.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass sich acht Personen mit taktischen Westen vor einem Kino in der Königsstraße aufhielten. „Eine Person soll eine Pistole in einem Beinholster getragen und das Kino mit einem weiteren Verdächtigen betreten haben“, so die Polizei in einer Pressemitteilung am Sonntag.

Umgehend rückten mehrere Streifenwagen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte sowie ein Spezialeinsatzkommando des USK Mittelfranken zur genannten Örtlichkeit aus. Die Einsatzkräfte umstellten das Kino und sperrten kurzzeitig die Königsstraße ab, um jegliche Gefahr für Passanten zu minimieren.

Mitglieder eines Junggesellenabschieds in Nürnberg zeitweise festgenommen

„Die Beamten konnten insgesamt 8 verdächtige Personen vor dem Kino festnehmen. Hierunter waren auch die zwei Verdächtigen, die zuvor das Kino betreten hatten“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Männern im Alter von 28 bis 40 Jahren um eine Junggesellenabschiedsgruppe handelte, die in Nürnberg feierte. Die Gruppe trug auffällige taktische Westen und zwei Mitglieder führten nicht gekennzeichnete Softair-Waffen mit sich. „Diese waren augenscheinlich nicht von scharfen Schusswaffen zu unterscheiden“, so die Polizei.

Die Mitglieder des Junggesellenabschieds wurden zunächst zur Dienststelle gebracht. Nach einer genauen Überprüfung der Umstände wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Waffen und Westen wurden sichergestellt.

Alle Mitglieder des Junggesellenabschieds müssen sich nun für die Belästigung der Allgemeinheit wegen des Anfangsverdachts einer Ordnungswidrigkeit verantworten. Diejenigen, die die Softair-Waffen trugen, müssen zudem mit rechtlichen Konsequenzen gemäß dem Waffengesetz rechnen. (kam)

