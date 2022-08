„Streckenweise gar kein Wasser mehr“ in bayerischem Fluss - Keine Entspannung zu erwarten

Öfters mal in die Statistik der jährlichen Regenmenge schauen (statistica, z.B.). Man erkennt darin: Die mittlere Niederschlagsmenge in Deutschland s t e i g t seit Jahren an. Leicht zwar, aber sie geht nach oben. In den einzelnen Jahren schwankt sie allerdings erheblich. Also aus meteorologischer Sicht kein Grund zur Panik.