Grünen-Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer sorgt mit neuem Tattoo für Wirbel

Von: Thomas Eldersch

Mit diesem Tattoo sorge die Grünen-Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer für ordentlich Wirbel in den sozialen Netzwerken. © Daniel Karmann/dpa/Screenshot Instagram tessa_ganserer

Tattoos schaffen es anscheinend auch 2023 noch zu schockieren. Ein gutes Beispiel liefert die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer aus Nürnberg.

Nürnberg/Berlin – Bereits ihr Wahlerfolg bei der Bundestagswahl 2021 sorgte für mächtig Wirbel. Mit Tessa Ganserer aus Nürnberg zog damals die erste transgeschlechtliche Frau in den Deutschen Bundestag ein. Seitdem führten nicht nur ihre leidenschaftlich vorgetragenen Reden zu Diskussionen im Plenum. Besonders die AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch hatte die Wahl-Nürnbergerin auf dem Kieker. Jetzt sorgte die 45-Jährige erneut für Wirbel. Grund: ein neues Tattoo mit zweideutigem Motiv.

Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer lässt sich zweideutiges Tattoo stechen

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Grünen-Abgeordnete ihr neues Tattoo auf ihrem Unterarm. Als Motiv wählte die 45-Jährige eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Sie hält sie in dem kurzen Clip in die Kamera und ihre Follower können darauf Teile einer Frau erkennen. Der Kopf sowie der Unterkörper sind abgeschnitten. Den rechten Arm hält die Frau im 90-Grad-Winkel nach oben. Die linke Hand liegt auf der Schulter. So weit, so unschuldig.

Damit endet das Video allerdings noch nicht. Denn die Kamera vollführt eine 180-Grad-Drehung, um am Ende auf dem Kopf stehenzubleiben. So offenbart das Tattoo eine zweite, eher schlüpfrige Deutung. Nun sieht es so aus, als würde hier eine Frau mit gespreizten Beinen masturbieren. Unterstrichen wird die Transformation durch den Lou-Reed-Klassiker aus dem Jahr 1972 „Walk on the wild side“. Der Song erzählt von fünf New Yorker Transvestiten und Homosexuellen aus dem Umkreis von Andy Warhols Factory.

Video: Tessa Ganserer zieht in den Bundestag ein

Tessa Ganserers Tattoo sorgt für Diskussionen im Netz

Eine gewollte Provokation der Grünen-Bundestagsabgeordneten? Höchstwahrscheinlich. Auslöser für zahlreiche Diskussionen in den sozialen Netzwerken? Definitiv. Die Lager sind klar aufgeteilt. Auf der einen Seite stehen die eher konservativen Nutzer, wie die ehemalige Bild-Journalistin Judith Sevinc Basad, die auf Twitter schreibt: „Wenn man einen so krassen Fetisch hat, dass man sich Bilder von einer gespreizten Vagina nicht nur tätowieren lässt, sondern auch stolz Videos davon auf Insta zeigt, sollte man sich ernsthaft überlegen, ob man klar genug im Kopf ist, um MdB zu sein.“ Andere sprechen sogar davon, dass man als Abgeordnete im Bundestag überhaupt keine Tattoos haben sollte.

Ein anderer Nutzer antwortet auf den Post von Basad mit einem Video, dass ein ähnliches Motiv auf einer Zuckerpackung zeigt. Die Idee von Ganserer ist also nicht neu. Wieder einer kontert: „Judith Sevinc Basad entdeckte ein Tattoo bei Tessa Ganserer und bekam vor Spießigkeit und Anti-Wokeness Schnappatmung.“ Was die Abgeordnete selbst zu der Diskussion um ihr neues Tattoo sagt, ist unbekannt, denn ihr Reel ist inzwischen ausgelaufen und daher nicht mehr kommentier- oder aufrufbar. (tel)

