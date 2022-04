Bei angeblicher Entführung: Frau zeigt Männer wegen sexuellem Missbrauch an - hat Tat nie stattgefunden?

In Fall um eine angebliche Entführung in Gunzenhausen, hat die Polizei nun die Ermittlungen eingestellt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am 12. März soll eine Frau entführt und missbraucht worden sein – so ihre Aussage. Ermittlungen führten aber zu dem Ergebnis: Die Tat hat nie stattgefunden.

Gunzenhausen – Im März gab eine Frau an, am Samstag (12. März) von mehreren Männern entführt und in einer Wohnung sexuell missbraucht worden zu sein. Davon berichtete das Polizeipräsidium Mittelfranken. Jetzt kam heraus: Die Täter existieren wahrscheinlich gar nicht.

Angebliche Entführung und Missbrauch: Männer existieren wahrscheinlich gar nicht

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach, die mit der Frau unter anderem nach der Wohnung gesucht hatte, Befragungen mit ihr und Personen aus ihrem Umfeld sowie Rechtsmedizinische Untersuchungen an dem mutmaßlichen Opfer führten alle zu dem Ergebnis: Die Tat hat wahrscheinlich nicht stattgefunden, weil davon auszugehen sei, dass die Männer nicht existieren. Das meldete das Präsidium am Donnerstag (31. März).

Ermittlung nach Missbrauchsvorwürfen: Warum hat die Frau Anzeige erstattet?

Die Polizei geht davon aus, dass der Grund für ihre Anzeige eher in ihrer psychischen Verfassung liegt. Deswegen soll die Kripo auch keine Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet haben. Sie vermutet, dass die Frau nicht bewusst ausgesagt hat.

