Am frühen Morgen: Auto prallt gegen Baum - 36-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Ein Mann starb bei einem Unfall in Mittelfranken (Symbolbild).

Unglück in Mittelfranken

Von Katarina Amtmann schließen

Ein Mann prallte mit seinem Auto nahe Gunzenhausen (Mittelfranken) gegen einen Baum. Für den 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Gunzenhauen - In Mittelfranken hat sich am Freitag (18. November) ein tödlicher Unfall ereignet. Das teilte die Polizei Mittelfranken in einer Pressemitteilung mit. Der Unfall geschah auf der Kreisstraße zwischen Aha und Dittenheim (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).

Mann verunglückt in Mittelfranken tödlich - Auto prallt gegen Baum

Ein 36-Jähriger fuhr gegen 5 Uhr auf der Kreisstraße WUG 27 von Gunzenhausen in Richtung Dittenheim. Auf ungefähr halber Strecke kam er aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Baum und kam schließlich im angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen, so die Polizei.

Der Mann wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unglücksstelle starb. Die Beamten der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen den Unfall vor Ort auf. Zur Klärung der Unfallursache wurde außerdem ein Sachverständiger hinzugezogen.

Unfall in Mittelfranken - Straße über Stunden gesperrt

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen für die Dauer von rund 4 Stunden komplett gesperrt. (kam)

