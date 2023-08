„Sehr ängstlich und panisch“: Tierheim weiß nicht, was die Kätzchen bisher erlebt haben

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zwei kleine Katzen warten im Nürnberger Tierheim auf ein neues Zuhause. „Sie lieben sich sehr“ und werden deshalb nur zusammen vermittelt.

Nürnberg - „Hexe und Luna wurden gefunden und leider nie vermisst.“ Das schreibt das Tierheim Nürnberg zu mehreren Fotos der beiden Katzen auf Facebook.

„Ängstlich und panisch“: Katzen Hexe und Luna landen im Tierheim Nürnberg

Die Kätzchen seien rund drei Monate alt. „Was sie bisher erlebt haben, können wir leider nicht sagen. Bei uns sind sie sehr ängstlich, panisch und lassen sich bisher auch nicht anfassen“, schreibt das Tierheim weiter. Beide würden Zeit brauchen, um sich in einer neuen Umgebung einzugewöhnen, sie brauchen eine Bezugsperson. Wenn man ihnen die Zeit gebe, die sie brauchen, werden sie sicher zu verspielten und aufgeweckten Katzen, heißt es weiter.

Die beiden Katzen suchen ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Sie lieben sich sehr“: Katzenduo wird nur zusammen vermittelt

„Sie lieben sich sehr und werden deshalb nur zusammen vermittelt“, heißt es in dem Vermittlungsaufruf weiter. Sie werden nur in Wohnungshaltung vermittelt, kleine Kinder dürfen in dem neuen Zuhause nicht leben.

Wer Interesse an dem Katzenduo Hexe und Luna hat, kann sich telefonisch unter der Telefonnummer 0911/9198937 melden. (kam)

Happy End: Diese Hunde fanden ein neues Zuhause Fotostrecke ansehen

Mit gerade mal acht Monaten landete Alfi im Tierheim, er kam aus schlechter Haltung. Seit Jahren wartet der Kangal auf eine neue Familie. Auch Bozo hat sein neues Zuhause noch nicht gefunden.

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.