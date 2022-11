„Vorweihnachtswunder“: Listenhund Brasco findet nach Jahren im Tierheim endlich seine Menschen

Von: Tanja Kipke

Happy End für Brasco: Der Listenhund hat nach Jahren im Tierheim endlich eine neue Familie. © Tierheim Nürnberg

Jahrelang wurde er laut Tierschützern übersehen, jetzt fand Listenhund Brasco endlich ein neues Zuhause. Ein „Vorweihnachtswunder“.

Nürnberg – Brasco ist als Staffordshire-Mix ein Listenhund und die Haltung in Bayern somit in der Regel nicht erlaubt. Daher landete er auch vor Jahren im Tierheim Nürnberg. Eine Vermittlung nach Bayern ausgeschlossen. Drei Jahre wartete er auf eine neue Familie, er sei laut Tierschützern „jahrelang übersehen“ worden. Am Donnerstag (3. November) dann das Happy End: Brasco darf in sein neues Zuhause ziehen.

Name: Brasco Rasse: Staffordshire Mix Alter: 6 Jahre Geschlecht: Männlich, kastriert

Happy End für Listenhund Brasco: „Wir wünschen dir ein wundervolles Leben“

Er galt im Tierheim als „schwarzes Schaf im weißen Pelz“. Die Tierschützer beschreiben ihn als „ganz lieben Kerl“, sobald man ihn kennt, sei er verschmust und lieb. Andere Hunde mag er sehr gern und hat auch mit einem Rüden zusammen gelebt. Die tollen Eigenschaften haben wohl auch seine neuen Besitzer direkt gemerkt.

Das Tierheim sei sehr dankbar, dass die Familie den Kerl entdeckt und nicht locker gelassen hat. „Brasco, wir wünschen dir ein wundervolles und vor allem langes Leben bei deiner neuen Familie!“. Es sei das zweite „Vorweihnachtswunder“ in kurzer Zeit. Damit spielt das Tierheim auf Listenhund Chicco an, der ebenfalls jahrelang im Tierheim ausharren musste, bis auch er vor einigen Tagen in sein neues Zuhause außerhalb Bayerns ziehen durfte.

Facebook-Community freut sich für Brasco: „Genieß dein Leben, lieber Hundekumpel“

Unter dem Beitrag des Tierheims finden sich zahlreiche liebe Kommentare, die sich für Brasco freuen. „Genieß dein Leben lieber Hundekumpel“ oder „Wunderschön, viel Glück“ ist zu lesen. Eine Nutzerin weiß, wie schwer es ist, für einen Listenhund ein Zuhause zu finden und schreibt: „Wow, ich weiß sehr gut, was das für ein Wunder ist“.

Andere Hunde hatten nicht so viel Glück und warten im Tierheim noch immer auf ein Happy End. Zum Beispiel Jack-Russel Goofy, der leider unter einer Behinderung leidet und oft zittert und zuckt. Und auch Bumbleebee, der einfach an der Straße „entsorgt“ wurde, wartet auf eine neue Familie. (tkip)

