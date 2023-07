„Toxische Atmosphäre“ in Nürnberg: Nach Anfeindungen – Vorsitzender der türkischen Gemeinde hat genug

Von: Felix Herz

Wegen wiederholten Anfeindungen und mutmaßlich auch tätlichen Angriffen legt Bülent Bayraktar sein Amt nieder. Ein Verband beklagt die „toxische Atmosphäre“.

Nürnberg – Bülent Bayaraktar, der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Nürnberg, legt sein Amt nieder. Das teilte er auf Twitter/X mit. Grund seien die zunehmenden Anfeindungen und mutmaßlich auch tätlichen Angriffe.

Ehrenamt niedergelegt: Bayaraktar als Landesverräter bezeichnet

Jahrelang habe Bayaraktar viel Zustimmung und konstruktive Kritik bei der Ausübung seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Vorsitzender der türkischen Gemeinde in Nürnberg erhalten. Er sei jedoch auch immer wieder „beleidigt, bedroht und denunziert“ worden, schrieb er in einem Statement auf Twitter/X. Dies habe zuletzt zugenommen, er und seine Familie würden sich nicht mehr sicher fühlen. Daher lege er das Ehrenamt nun nieder.

Ausschlag für die Entscheidung Bayaraktars soll ein Vorfall am Nürnberger Flughafen vor rund zwei Wochen sein. Dabei sei er von einem Mann unter anderem als Landesverräter beschimpft, sein Bruder von diesem sogar körperlich angegangen worden sein, so Bayaraktar. Nach Polizeiangaben ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei Nürnberg in der Sache.

Liberale Gruppen fühlen sich nicht mehr sicher: Verband wendet sich an OB König

Als Reaktion auf Bayaraktars Entscheidung, sein Amt niederzulegen, verfasste die Türkische Gemeinde Bayern einen Brandbrief – adressiert an Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU). In dem offenen Brief beklagt der Verband, dass sich in Nürnberg eine „toxische Atmosphäre entwickelt“ habe. Liberale Gruppen würden sich nicht mehr sicher fühlen. Zugleich forderten sie den OB auf, mit der Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg ein Gespräch zum Umgang mit türkischen Extremisten zu suchen.

König teilte auf Anfrage mit, er verurteile jede Form von verbalen oder gar tätlichen Angriffen aufs Schärfste und empfehle allen von Gewalt Betroffenen, Strafanzeige zu erstatten oder sich zumindest polizeilich beraten zu lassen. Zum vorliegenden Fall allerdings könne er sich nicht äußern. Die Einschätzungen des Verbandes wies er zurück: „In Nürnberg herrscht ein offenes Klima, das zeichnet die Stadtgesellschaft, in der über 50 Prozent eine Migrationsgeschichte haben, geradezu aus.“ Mit der Allianz sei er zudem in ständigem Austausch. (fhz mit Material von dpa)

