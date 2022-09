Unbegrenzter Wasserzugang: Nachfrage nach Hausbrunnen in Bayern boomt – Experten in Sorge

Von: Tanja Kipke

Ein Brunnen im eigenen Garten ermöglicht unbegrenztes Wasser zum Gießen. © Erich Teister/IMAGO

Ein eigener Brunnen im Garten hat so seine Vorteile: Kostenloses Wasser so viel man will. Es gibt aber auch Nachteile, der Klimawandel ist deutlich spürbar.

Feuchtwangen – Hitze und Dürre belasten die Natur in Bayern, vor allem in Franken macht die Trockenheit auch den Menschen zu schaffen. Der Grundwasserspiegel sinkt, erste Landkreise reagierten auf den Wassermangel mit Regeln, wer wie viel zum Gießen nehmen darf. Daher steigt die Nachfrage nach Hausbrunnen enorm, so kann nämlich so viel Wasser zum Gießen genommen werden, wie gewünscht. Und das umsonst.

Nachfrage nach Hausbrunnen boomt: Warum Experten deshalb in Sorge sind

Bei einem Hausbrunnen gibt es keine strengen Auflagen. „Die Gefahr, die wir darin sehen, ist, dass der Besitzer eines Gartenbrunnens denkt, was nichts kostet, ist nichts wert“, sagt Tina Reutelshöfer vom Wasserwirtschaftsamt Ansbach dem BR. Ein Gartenbrunnen alleine sei dabei gar nicht das Problem.

Die Gefahr bestünde darin, wenn jeder Besitzer seinen Gartenbrunnen ohne Rücksicht auf die Dürre zum inflationären Gießen nutzt. Dies mache dann eine enorme Wassermenge aus. Das sei nicht Sinn und Zweck eines Hausbrunnens.

Ausgetrocknet: Warum ein Kampf ums Wasser droht (Video)

Klimawandel verstärkt Nachteile eines Hausbrunnens

Es ist allerdings gar nicht so leicht, an einen eigenen Hausbrunnen zu kommen. Dafür müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zudem müssen die Brunnen vorher angemeldet und von der Gemeinde genehmigt werden. Dass ein Brunnen auch Nachteile haben kann, zeigen Beispiele aus Feuchtwangen.

In drei Ortsteilen gibt es dort noch zahlreiche Trinkwasserbrunnen, die Menschen wollen trotz der Vorteile aber ans Fernwassernetz angeschlossen werden. Wie aus einem Bericht des BR hervorgeht, sei daran vor allem der Klimawandel schuld. Durch den sinkenden Grundwasserspiegel müssten Brunnen neu gebohrt werden, da die Tiefe nicht mehr ausreiche.

Zudem beschreiben einige Besitzer von Trinkwasserbrunnen in Feuchtwangen die Qualität als schlechter. Das Wasser kommt leicht bräunlich aus den Leitungen. Reutelshöfer erklärt, dass man aber nicht einfach einen Trinkwasserbrunnen abschaffen kann, der Anschluss an das Fernwassernetz sei sehr kostspielig. Bis die Ortsteile Zischendorf, Zumhaus und Ratzendorf Fernwasser bekommen, werde es wohl noch drei Jahre dauern. (tkip)

