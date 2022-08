Wiesn-Generalprobe in Nürnberg: Söder eröffnet Herbstvolksfest – „schöner, erster Arbeitstag“

Nach zweijähriger Corona-Pause

Söder und Aiwanger eröffnen das Herbstvolksfest in Nürnberg. Wenige Wochen vor der Wiesn kann das Fest ein Gradmesser für die Corona-Gefahr werden.

Nürnberg – In weniger als vier Wochen beginnt auf der Münchner Theresienwiese das erste Oktoberfest nach zwei Jahren Corona-Pause. Doch bevor dort wieder ein Prosit der Gemütlichkeit angestimmt werden kann, zeigt Nürnberg, was auf Landeshauptstädter zukommen kann. Dort wurde am Freitagabend (26. August) – ebenfalls nach zweijähriger Corona-Zwangspause – das Herbstvolksfest eröffnet. Neben OB Marcus König (CSU) ließen sich auch Landesvater Markus Söder (CSU) und sein Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) den Anstich nicht entgehen – trotz ungemütlicher Begrüßung.

Söder eröffnet Herbstvolksfest in Nürnberg: regnerischer Start in die Festwochen

Ob die Polit-Prominenz nass geworden ist, wurde nicht verraten. Jedenfalls wurde die Volksfesteröffnung von einigen, heftigen Gewittern begleitet. Hagel und Starkregen trieb beispielsweise die Besucher des Nürnberger Tiergartens in die Tierhäuser. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Auch Söder griff die Unwetter in seinem obligatorischen Instagram-Post zur Eröffnung auf. „Gerade in schwierigen Zeiten tut etwas frohe Stimmung allen gut – selbst bei Regenwetter ist hier gute Laune garantiert.“

Wenn man die Riege an Politikern und Ehrengästen so ansieht, könnte man fast glauben, Corona wäre eine Erinnerung aus einem schlechten Traum. Doch je mehr es in den Herbst geht, um so genauer muss auf die Entwicklung der Krankheit geschaut werden. Ein erster Gradmesser war bereits das Gäubodenfest im niederbayerischen Straubing. Hier hat sich die Inzidenz mehr als verdoppelt.

Herbstvolksfest-Eröffnung war zugleich erster Arbeitstag für Söder

Söder lässt sich – nach seinem Beitrag zu schließen – trotz lauernder Pandemie-Gefahr die Laune und vor allem seine „Kindheitserinnerungen“ nicht verderben. Da wird kräftig geprostet und die traditionelle Herbstvolksfestzeit begrüßt. Dazu war es der erste offizielle Termin des CSU-Chefs nach der Sommerpause. Schon bei seinem Besuch in einem Nürnberger Freibad am Vormittag – ebenfalls auf Instagram zu finden – freute er sich schon auf die Eröffnung. Und seine Fans freuen sich mit. So schrieb jemand: „Meine Arbeit am Montag nach dem Urlaub ist nicht so schön wie dein erster Arbeitstag. Aber dir gönn ich alles.“ Die anderen Follower prosteten dem Landeschef größtenteils zu und wünschten viel Spaß.

Aber nicht nur die Prominenz darf sich amüsieren. Besucher können sich am Volksfestplatz am Dutzendteich auf viele Fahrgeschäfte freuen, darunter Achterbahnen, Autoscooter, Rutschen, Schiffschaukeln und Losbuden. Am kommenden Donnerstag soll es einen Thementag geben, bei dem Nürnbergs US-Partnerstadt Atlanta (Georgia) im Mittelpunkt steht. Unter anderem sollen die Fahrgeschäfte in den Farben der US-Flagge beleuchtet werden. Das Fest geht noch bis zum 11. September und in den Jahren vor Corona kamen bis zu 1,5 Millionen Besucher in die Frankenmetropole. (tel)

