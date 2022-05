Streitigkeiten zwischen Schülern lösen Großeinsatz an fränkischer Schule aus

Von: Katarina Amtmann

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Gegen Schüler einer Erlanger Mittelschule wurde eine Drohung ausgesprochen. Die Polizei war vor Ort, die Situation klärte sich schnell auf.

Update vom 27. Mai, 10.40 Uhr: Der Polizeieinsatz ist beendet. „Der Schulbetrieb an der Grund- sowie der Mittelschule wird für heute eingestellt“, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls laufen.

Update vom 27. Mai, 10.07 Uhr: Entwarnung in Erlangen! „Nach aktuellen Ermittlungen besteht keine Bedrohungslage gegen die Schule. Es handelt sich um eine Streitigkeit einzelner Schüler. Der Polizeieinsatz wird in Kürze beendet“, so die Polizei auf Twitter.

Drohung gegen Schüler an fränkischer Schule: Einsatz läuft - „Eltern bitte nicht zur Schule kommen“

Erstmeldung vom 27. Mai: Erlangen - „Aktuell kommt es in Erlangen an der Herman-Hedenus-Mittelschule zu einem größeren Polizeieinsatz.“ Das teilten die Beamten am Freitagmorgen auf Twitter mit. Der Bereich solle gemieden werden, um den Weg für die Einsatzkräfte freizuhalten.

Erlangen: Bedrohungslage an Schule? „Sicherungsmaßnahmen“ werden durchgeführt

Gegen 9.30 Uhr gab die Polizei Mittelfranken auf ihrem Twitter-Account dann ein Update: „Über einen Socialmedia Account wurde eine Drohung gegen Schüler der Mittelschule ausgesprochen. Wir nehmen diese Mitteilung ernst und führen Sicherungsmaßnahmen durch.“

Bedrohungslage an Erlanger Schule: Eltern bitte nicht zur Schule kommen

Die Lage vor Ort sei aber ruhig. „Eltern bitte nicht zur Schule kommen. Wir richten eine Anlaufstelle ein“, so die Polizei (kam)