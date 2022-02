Unbekannte brechen in Häuser ein – Polizei sucht Zeugen

Teilen

In Hilpoltstein kam es zu zwei Einbrüchen (Symbolbild) © picture alliance / dpa/Illustration

In Hilpoltstein kam es am Wochenende zu zwei Einbrüchen in direkter Nachbarschaft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hilpoltstein – Am Samstag (12. Februar) brachen in Hilpoltstein unbekannte Räuber in zwei Einfamilienhäuser in direkter Nachbarschaft ein. Laut der Polizei Mittelfranken* wurde das erste Haus an der Kettelerstraße zwischen 12 Uhr und 19.15 Uhr geknackt. Zwischen 17.40 Uhr und 19.50 Uhr wurde dann in das zweite Haus an der Herzog-Stephan-Straße eingebrochen.

Hilpoltstein: Ein Muster ist bei Einbrüchen erkennbar

Nun stellt sich den Behörden die Frage, ob bei den beiden Einbrüchen auch dieselben Kriminellen am Werk waren. Wie die Polizei berichtete, seien bei beiden Häusern die Terrassentüren aufgehebelt worden.

Hilpoltstein: Mehrere tausend Euro Diebesgut nach Einbrüchen

Die Einbrecher erbeuteten in den Häusern Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro. An der Kettelerstraße wurden Laptops und Schmuck geklaut, an der Herzog-Stephan-Straße haben sich die Diebe nur am Schmuck vergriffen. Nun sucht die Schwabacher Kripo händeringend nach Zeugen der beiden Einbrüche.

Eventuelle Zeugen die zur Tatzeit verdächtige Personen gesichtet haben, sollen sich schnellstmöglich beim Kriminaldauerdienst Mittefranken unter der Telefonnummer (0911) 21 12 33 33 melden. *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.