„Schon immer ein Traum“: Aus London über Oberbayern nach Nürnberg - Bald Holzofenpizza in McDonald‘s-Bus

Von: Eileen Kelpe

Ein roter Doppeldeckerbus erreichte am vergangenen Mittwoch Nürnberg – ein Gastronom möchte darin eine Pizzeria eröffnen. © NEWS5 / Merzbach

Am Mittwochabend erreichte ein Londoner Doppeldeckerbus per Schwertransport die Stadt Nürnberg. Ein Gastronom hat große Pläne mit dem historischen Routemaster.

Nürnberg – Für den Gastronom Vincenzo „Enzo“ Pennavaria ging am vergangenen Mittwochabend, 10. Mai, tatsächlich ein Traum in Erfüllung. Um 21 Uhr erreichte ein knallroter Doppeldeckerbus per Schwertransport Nürnberg. „Ich habe restaurantmäßig schon einiges hinter mir. Aber sowas hatte ich noch nicht“, sagte er gegenüber News 5. „Das war schon immer ein Traum.“

Nürnberg: Sondergenehmigung für den Doppeldecker-Bus

Er hatte den Bus von McDonald‘s aus Wolfratshausen gekauft. Von dort startete der Bus am Nachmittag. Wegen der Höhe des Aufliegers von 4,55 Meter musste dieser um einige Zentimeter gesenkt werden, berichtet News5. Auch musste wegen der Höhe eine Sondergenehmigung eingeholt werden, was den Transport um zwei Wochen verzögerte. Doch die Fahrt bis Nürnberg verlief dann reibungslos.

70 Jahre alt: Von Londons Straßen zu McDonald‘s

Ein grinsender Ronald-McDonald-Clown ziert noch die Außenseite des Routemasters und eine gelb-rote Kinderrutsche befindet sich in seinem Inneren. In den letzten Jahre stand das Gefährt ganz im Dienste der Fastfood-Kette, doch seine Geschichte begann auf den Straßen von London: Er wurde 1953 gebaut und war bis in den 70er Jahren dort unterwegs. Nun wartet auf den 70 Jahre alten Bus eine neue Aufgabe.

Neue Attraktion in Nürnberg: Pizza im London-Bus

In Nürnberg werden in dem Doppeldecker-Bus wohl künftig keine Burger mehr serviert werden. Gastronom Pennavaria hat andere Pläne. „Wir wollen daraus eine Pizzeria machen. Im Bus kann man dann sitzen und essen“, sagte er gegenüber News5. Neben dem Bus soll es einen Container mit der Küche und einem Holzofen geben. Eine Schleuse führt dann in den Bus. Und auch der Standort wird ein Highlight: Der Pizza-Bus wird oberhalb des Steinbühler Tunnels platziert.

In den nächsten Monaten möchte Pennavaria mit seinem Bruder den Bus renovieren und ausbauen. „Wir wollen im September aufmachen, wenn die Leute aus dem Sommerurlaub kommen“, sagte er.

