Hitzetage und Tropennächte: Nürnberg beschließt „Mega-Projekt“ – gilt jedoch erst ab Herbst 2022

Von: Tanja Kipke

Wassersprühanlagen zur Abkühlung und mehr Trinkwasserbrunnen: Die Stadt Nürnberg kämpft gegen die Hitze. © dpa/AP/Alexander Zemlianichenko/Imago (merkur.de-Collage)

Kühle Orte, Trinkwasserbrunnen, Pocket-Parks: Nürnberg kämpft mit einem Aktionsplan gegen die immer häufiger auftretende Hitze. Zahlreiche Maßnahmen sind geplant.

Nürnberg – „Seit den 1950er Jahren hat sich die Zahl der Hitzetage in Nürnberg verdoppelt“: Die Stadt ist daher in Sorge. Wurden bei den Hitzetagen von 1991 bis 2020 im Mittel 13,8 Tage im Jahr registriert, waren es in den drei Dekaden von 1961 bis 1990 im Mittel 7,8 Hitzetage im Jahr. In diesem Jahr kam es bereits zu mehreren Hitzewellen, nächste Woche soll es wieder heiß werden.

Das gesundheitliche Risiko für viele Menschen in Nürnberg wachse, teilt die Stadt mit. Das sei unbestreitbar. Der Umweltausschuss des Nürnberger Stadtrats beschloss deshalb am Mittwoch (27. Juli) einen Hitzeaktionsplan mit zahlreichen Maßnahmen. Das Gesundheitsamt der Stadt hatte vor einigen Wochen vor „akuter Lebensgefahr“ gewarnt und Tipps gegen die Hitze herausgegeben.

Hitze in Franken: Nürnberg reagiert auf Klimawandel und beschließt Aktionsplan

Britta Walthelm, Referentin für Umwelt und Gesundheit erklärt, durch den neuen Plan wolle man vor allem Kinder, kranke oder ältere Menschen, schützen. „Wir werden verschiedene Hilfsangebote aufbauen und dabei bereits in den Stadtteilen vorhandene Initiativen wie auch die Ärzteschaft einbinden.“ Ganz konkret plane sie einen Stadtplan mit kühlen Orten zu veröffentlichen. Einen Plan der zugänglichen Trinkwasserbrunnen gebe es bereits.

Insgesamt 15 feste Trinkwasserbrunnen gibt es im Stadtgebiet Nürnberg. © Stadt Nürnberg/N-ERGIE Aktiengesellschaft

Um mit der zunehmenden Hitze zurechtzukommen, müsse man die Stadt in den nächsten Jahren umbauen. „Das ist ein Mega-Projekt“. Mehr Bäume sollen durch sogenannte „Pocket-Parks“ in die Stadt kommen und so an Hitzetagen Schatten spenden. Frischluftschneisen zur Klimaregulierung werden angebracht. Neben den längerfristigen Maßnahmen, wird es auch einige Punkte geben, die direkt während einer Hitzeperiode umgesetzt werden können.

Nürnberg richtet Hitze-Warnsystem ein: Wassersprühanlagen sollen kommen

„Die akut notwendigen Maßnahmen greifen ab der Hitzewarnstufe 1 und 2 des Deutschen Wetterdienstes“, heißt es vonseiten der Stadt. Während einer Hitzewelle sollen dann Wassersprühanlagen aufgestellt werden sowie mobile Trinkwasserbrunnen. Auch stillgelegte Brunnen im Stadtgebiet könnten dann reaktiviert werden.

Für den Sommer und die noch folgenden Hitzewellen werden die Maßnahmen jedoch noch keine Auswirkungen haben. Der Hitzeaktionsplan wird erst ab Herbst 2022 umgesetzt. Dann ist der jetzige Sommer mit seinen Hitzetagen schon wieder vorbei. (tkip)