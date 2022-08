Neue Hitzewelle rollt auf Bayern und Franken zu – Trockenheit und 30 Grad

Von: Thomas Eldersch

Der Sommer kommt noch einmal zurück nach Mittelfranken und Nürnberg. Zum Ende der Woche sind Temperaturen um die 30 Grad drin.

Nürnberg – Nach der Hitzewelle ist vor der Hitzewelle, kann man so ohne Umschweife dieses Jahr behaupten. Der Sommer 2022 schickt sich an, einer der heißesten aller Zeiten zu werden. Jetzt gab es die letzten Tage ein klein wenig Abkühlung, doch der nächste Temperaturanstieg steht schon in den Startlöchern. 30 Grad sind dabei durchaus drin. Vielleicht kommen auch noch tropische Nächte dazu.

Wetter in Nürnberg und Franken: Trockenheit führt zu erhöhter Waldbrandgefahr

Bereits am Montag strahlt die Sonne um die Wette über Franken, Nürnberg und eigentlich fast ganz Bayern. In der Frankenmetropole klettern die Temperaturen auf 26 Grad. In der Nacht wird es aber noch einmal frisch. Heute und am morgigen Dienstag bleibt die Quecksilbersäule im Thermometer bei knapp über zehn Grad stehen. Erstaunlich, weil es doch jetzt jeden Tag ein paar Grad heißer wird.

Die Waldbrandgefahr ist vor allem in Unterfranken noch sehr hoch. © DWD

Das Wetter beziehungsweise die Prognose für die kommenden Tage ist schnell erzählt. Laut wetteronline.de erwartet die Franken nichts weiter als Sonne satt. Regen ist vorerst nicht in Sicht. Das heißt, es bleibt weiterhin zu trocken. Besonders im Nordwesten Mittelfrankens und in Unterfranken ist das Waldbrandrisiko laut Deutschem Wetterdienst (DWD) deshalb immer noch hoch. Dort wird teilweise die vierte von fünf Warnstufen erreicht. Vorsicht also beim Grillen im Freien oder bei Spaziergängen im Wald. Werfen Sie keine Flaschen oder Zigarettenstummel in die Natur.

Wetter in Nürnberg und Franken: zum Wochenende hin wieder 30 Grad

Die Temperaturen in den nächsten Tage steigen immer weiter an. Am Dienstag 27 Grad, Mittwoch 28 Grad, Donnerstag 29 Grad und am Freitag wird wieder die 30-Grad-Marke geknackt. Das Wochenende über bleibt es weiterhin so warm. Erst für kommende Woche ist eine kleine Abkühlung angekündigt worden. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser die Pegnitz herunter. Die Werte in der Nacht steigen auch kontinuierlich an. 18 bis 19 Grad können es am Wochenende werden. Ein Grad mehr und Ende August gibt es noch einmal tropische Nächte in Franken und Bayern. (tel)