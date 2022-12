Gewaltverbrechen nicht auszuschließen: Hochschwangere (39) aus Nürnberg vermisst

Mordkommission bittet um Mithilfe

Seit fast sechs Tagen wird eine 39-jährige, schwangere Nürnbergerin vermisst. Die Kripo schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Nürnberg – Am Freitagmorgen (9. Dezember) sei Alexandra R. das letzte Mal gesehen worden. Sie war im Nürnberger Stadtteil Katzwang – in dem sie auch wohnt – unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilt. Seither fehlt jede Spur von der hochschwangeren Frau. In den Abendstunden wurde sie als vermisst gemeldet.

Hochschwangere Frau in Nürnberg vermisst: Mordkommission bittet um Mithilfe

„Nach polizeilicher Einschätzung ist nicht auszuschließen, dass ein Unglücksfall vorliegt oder Frau R. einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnte“, so die Polizei. Daher hat die Kriminalpolizei noch am Samstag (10. Dezember) die weiteren Untersuchungen zum Verschwinden der 39-Jährigen übernommen.

Die Beamten stehen im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth. Durch eine Öffentlichkeitsfahndung samt Foto und Personenbeschreibung bittet die Mordkommission die Bevölkerung um Mithilfe. „Wer hat die Vermisste seit dem vergangenen Freitag (09.12.2022) gesehen? Wer kann Angaben zum aktuellen bzw. letzten Aufenthaltsort der Vermissten machen?“

Personenbeschreibung der Vermissten 39-Jährigen:

Circa 175 cm groß, schwanger (8. Monat)

Braune Augen, halblange, dunkelblonde Haare, Seitenscheitel

Zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans, halblanger, schwarzer Winterjacke, hellem Halstuch, schwarzen Sportschuhen mit weißer Sohle.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 sowie jede andere Polizeidienststelle und der Polizeinotruf 110 entgegen. (tkip)

