„Hochsommer? Keine Spur davon zu erkennen“ – Wetter-Experte mit enttäuschender Prognose

Von: Katarina Amtmann

Der Hochsommer macht auch in Franken Pause. Ein Wetter-Experte macht wenig Hoffnung, dass sich das zeitnah ändert - eine Prognose für Nürnberg und Region.

Nürnberg - Die Wetterlage in Bayern ist aktuell turbulent, von Sommer ist wenig zu spüren. Schon seit dem Wochenende gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) immer wieder Warnungen heraus, zu Wochenbeginn beispielsweise vor Gewittern und Sturmböen. Am Mittwoch, 26. Juli, gab der DWD sogar eine amtliche Warnung vor leichtem Schneefall heraus.

„Hochsommer? Keine Spur davon zu erkennen“: Wetter-Prognose für Franken enttäuscht

Schneien wird es in Nürnberg und Umgebung zwar nicht. Doch „Hochsommer, Hundstage? Derzeit keine Spur davon zu erkennen“, schreibt Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region auf wetterochs.de. Am Mittwoch wird es wechselnd bis stark bewölkt, mit verbreiteten Regenschauern, auch kurze Gewitter wird es geben. Die Temperaturen erreichen maximal 18 Grad.

„Am Donnerstag erreicht uns eine Warmfront“, so die Vorhersage des Wetter-Experten. Zunächst scheine dann die Sonne, bevor sich im Tagesverlauf die Bewölkung verdichtet und es zu Regenfällen kommt. Die Temperaturen betragen maximal 19 bis 23 Grad.

Der Hochsommer macht in Bayern Pause, Regen und Gewitter sind auch in Franken immer wieder möglich. © IMAGO / Jan Eifert

Kaltfront und Warmluft: Die Wetter-Vorhersage für Nürnberg und Region

Hinter der Front strömt am Freitag Warmluft zu uns. Doch „weil der Tiefdruckeinfluss überwiegt, ist diese feucht und neigt zur Bildung von Wolkenfeldern mit gelegentlichem Regen“, so Ochs. Die Sonne zeigt sich nur phasenweise. Die Temperaturen liegen bei 24 Grad, es ist leicht schwül.

„Die Prognose für den Samstag ist noch unsicher. Irgendwann zwischen 5 und 16 Uhr überquert uns eine Kaltfront mit kräftigen Regenfällen und Gewittern. Beim GFS-Modell ist die Front am spätesten dran und da kann es über Mittag 29 Grad warm werden“, so die weitere Wettervorhersage von Ochs. Im Vergleich mit anderen Modellen sei das aber ein Ausreißer, wahrscheinlich klettern die Temperaturen nicht über 25 Grad. (kam)

