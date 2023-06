In Mauer stecken geblieben: Fränkische Polizei fängt herrenlosen Pfau ein

Landeanflug auf befahrener Straße

Er wollte auf einer befahrenen Straße landen und zwang eine Autofahrerin zur Bremsung. Dann blieb der Pfau in einer Mauer stecken und musste befreit werden.

Höchstadt an der Aisch - Die Polizei hat in Mittelfranken einen herrenlosen Pfau eingefangen. Wie die Polizei am Sonntag, 11. Juni, mitteilte, hatte sich das Tier bereits in den Tagen zuvor in Höchstadt an der Aisch (Landkreis Erlangen-Höchstadt) herumgetrieben, konnte jedoch immer wieder entwischen.

Pfau treibt in Mittelfranken sein Unwesen: Tier bleibt in Mauer stecken

Der Pfau hatte unter anderem auf einer befahrenen Straße zum Landeanflug angesetzt, eine Autofahrerin musste deshalb abbremsen. Am Samstag blieb der Pfau dann in der Mauer eines privaten Gartens stecken.

Wie die Polizei erklärte, wurde das Tier mit einem Netz eingefangen und anschließend mithilfe der Feuerwehr aus der Mauer befreit. Der Vogel kam in ein Tierheim nach Erlangen. Wem der Vogel gehört, war zunächst unklar. Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer des Vogels, sich zu melden.

„Super gemacht“: Lob für Einsatzkräfte nach Rettung eines Pfaus

„Super gemacht“, werden die Einsatzkräfte auf Facebook gelobt. „Vielen Dank“, ist ebenfalls zu lesen. (kam)

Video: Seltene Aufnahmen von weißem Pfau

