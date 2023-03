Hund sitzt im Gebüsch und traut sich nicht mehr raus: Polizei kümmert sich um kleinen Ausreißer

„Omg...dieser Blick“

Ein herrenloser Hund saß in Nürnberg im Gebüsch und traute sich nicht mehr raus. Polizisten kümmerten sich, die Bulldogge konnte mit ihrem Besitzer wieder vereint werden.

Nürnberg – Ein Hund sorgte am Samstag, 4. März, für einen Polizeieinsatz in Nürnberg. Den Beamten der Polizei Nürnberg-Ost wurde ein herrenloser Hund gemeldet, „der in einem Gebüsch sitzt und sich nicht mehr heraustraut.“ Über den Vorfall berichten die Einsatzkräfte selbst in einem Post auf Facebook.

Polizei Nürnberg kümmert sich um „kleine Fellnase“ – Happy End für tierischen Ausreißer

„Unsere Kollegen nahmen sich der kleinen Fellnase an und brachten sie ins Tierheim“, heißt es in dem Facebook-Beitrag weiter. Die Polizei teilte auch ein Foto des Hundes. Der Besitzer konnte der Mitteilung zufolge schnell ermittelt werden. Da er den Ausreißer aber nicht dort abholen konnte, brachte die Streife das Tier zum Besitzer. „Happy End“, so das Fazit der Polizei.

„Danke für euren Einsatz“: Polizei erhält viel Lob nach tierischem Einsatz

„Endlich mal eine schöne Geschichte zu lesen. Danke für Euren Einsatz“, kommentiert eine Frau den Beitrag der Polizei. „Vielen Dank für diesen lieben Einsatz. Da bewahrheitet sich mal wieder der Satz ‚die Polizei – dein Freund und Helfer‘“, ist ebenfalls zu lesen. „Der Ausreißer wollte wohl zum Flughafen, um von dort auszureisen, hats aber nur bis zum Rennweg geschafft“, scherzt jemand. Erst kürzlich fuhr ein Husky in Nürnberg mit der U2 zum Flughafen – allein.

„Omg...dieser Blick“: Bulldogge begeistert Facebook-Nutzer

„Was ein süßer Knautschke! Und danke für die hilfsbereiten Polizisten! Einfach klasse“, ist ebenfalls zu lesen. Die Polizisten erhalten viel Lob für ihren Einsatz. Zahlreiche Menschen sind auch von der Bulldogge begeistert. „Omg… dieser Blick!! Schön, dass ihr helfen konntet.“ 130 Menschen haben den Beitrag kommentiert, über 1300 haben ihn mit einem Like oder Herz versehen.

Die Bulldogge ist wieder mit ihrem Besitzer vereint. Im TIerheim Nürnberg warten aber weitere Hunde auf eine neue Familie, zum Beispiel Bronco, der alles verloren hat und Welpe Tango sowie Schäfer-Mix Askan. (kam)

