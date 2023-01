„Mit 11 Jahren zum zweiten Mal im Tierheim“: Hunde-Opi Leo braucht letztes Zuhause

Von: Thomas Eldersch

Hunde-Opa Leo sucht nochmal ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg

Leo, der rüstige Hunde-Rentner, wartet im Tierheim Nürnberg auf einen neuen Besitzer. Der Rüde hat bereits einen herben Verlust erleiden müssen.

Nürnberg – Zum Jahreswechsel warten bekanntlich viele Tiere im Tierheim auf ein neues Zuhause. Da leider immer noch häufig Haustiere als Geschenk gekauft und dann nach den Feiertagen lästig werden, nimmt ihre Zahl in der Regel zu dieser Zeit zu. Um dem vorzubeugen, hat das Tierheim Nürnberg einen Vermittlungsstopp vor Weihnachten verhängt. Dennoch warten auch hier Hunde, Katzen und Co. auf neue Frauchen und Herrchen – so wie Hunde-Opi Leo.

Hunde-Opi Leo bereits zum zweiten Mal im Tierheim – Halter verstorben

„Wer gibt dem rüstigen Rentner nochmal ein Zuhause – diesmal für immer?“, damit startet die Vermittlungsanzeige des Tierheims Nürnberg. Elf Lenze zählt Leo bereits, ist aber noch topfit. Er hat allerdings schon einen herben Verlust erleiden müssen, schreibt das Tierheim auf seiner Facebook-Seite. Leos Herrchen ist nach längerer Krankheit gestorben und das hat den Rüden sehr verändert. Sein Frauchen, das selbst mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, konnte sich nicht mehr adäquat um ihn kümmern. Immer häufiger nahm sie Leo nicht mehr ernst. Ihr blieb also nichts anderes übrig, als ihn ziehen zu lassen.

Ein wenig eigen ist Leo auch, wenn es um sein Essen und Spielzeug geht. Er verteidigt es, damit jeder merkt, dass es seins ist. Ansonsten ist der Hunde-Senior noch voll im Saft. Er geht gerne Spazieren und kann auch super an der Leine laufen. Auch mit anderen Artgenossen versteht sich der Rüde hervorragend. Nur allzu aufgedrehte, große Hunde sind nicht so seins. Und auch wenn er süß und flauschig aussieht, angefasst will Leo von Fremden nicht werden. Ansonsten ist er sehr umgänglich und gut erzogen. Der ruhige Rüde kann auch mal alleine bleiben, ohne dass danach die Hütte brennt.

Auf Facebook gibt es bereits Interesse an Leo

Nun hofft das Tierheim, dass sich bald hundeerfahrene Besitzer melden, die dem Hunde-Rentner nochmal ein schönes Zuhause schenken und wieder die Führung daheim übernehmen. Leo ist halt ein Hund mit „Ecken und Kanten“, schreiben sie. Das scheint zumindest die Follower des Tierheims auf Facebook nicht zu stören. Dort bekam Leo sogar schon ein erstes Vermittlungsangebot. „Rentner meets Rentner. Wäre mega interessiert“, schreibt da einer. Vielleicht geht’s ja ganz schnell und Leo bekommt bald ein neues Zuhause – hoffentlich diesmal für immer. (tel)

