Autofahrerin fängt Hund ein: Polizei begeistert mit Foto – „Vielleicht möchte er bei euch einsteigen?!“

Von: Katarina Amtmann

Tierischer Besuch bei der Polizei in Neustadt an der Aisch. © Polizei Mittelfranken/Facebook

Eine Frau fing einen herrenlosen Hund ein und übergab ihn der Polizei. Der Halter ist mittlerweile ermittelt, ein Foto der Polizei begeistert derweil das Netz.

Neustadt an der Aisch – In der Nähe von Emskirchen (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) hat eine Autofahrerin einen herrenlosen Hund eingefangen. Das teilte die Polizei Mittelfranken auf Facebook mit.

Neugieriger Vierbeiner nimmt Polizei-Dienststelle in Neustadt unter die Lupe

Die Autofahrerin habe den Hund der Polizei Neustadt an der Aisch übergeben, schreiben die Beamten auf Facebook. „Während unsere Kollegen die Besitzer ermittelten, nahm ‚Jake‘ die Dienststelle mal etwas genauer unter die Lupe“, heißt es zu einem Foto, das den neugierigen Vierbeiner zeigt.

„Vielleicht möchte der Hund bei euch einsteigen?!“ Polizei begeistert Netz mit Foto

Nach nicht einmal zwei Stunden hat der Post der Polizei Mittelfranken schon fast 500 Likes bekommen. „Och Gott, wie süß. Vielleicht möchte der Hund bei euch einsteigen?! Ich drücke die Daumen, dass der Halter bald gefunden wird“, kommentiert eine Frau den Beitrag und erhält sofort Rückmeldung der Polizei: „Gut möglich. Sein ‚Schnupperpraktikum“ hat er zumindest schon einmal erfolgreich hinter sich gebracht!“

„Vielen Dank fürs Kümmern… sowohl an die Autofahrerin, als auch an euch“, ist unter dem Post ebenfalls zu lesen. Die Besitzer konnten mittlerweile ausfindig gemacht werden, wie die Beamten in den Kommentaren erklären. (kam)

Ein Hund fuhr in Nürnberg mit der U2 bis zum Flughafen, dort nahm eine Polizistin das Tier in Empfang. Über den Einsatz berichtete die Polizei auf Facebook.

