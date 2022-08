Happy End für Rottweiler Banjo: „Verschmuster Bollerkopf“ findet neues Zuhause – sogar mit Artgenossen

Von: Tanja Kipke

Rottweiler Banjo findet neues Zuhause bei Pärchen in Fürth. © Thomas Hahn/Tierheim Nürnberg

Seit über einem Jahr wartete der sechsjährige Rottweiler Banjo auf eine neue Familie. Jetzt hat er ein neues Zuhause gefunden, darüber berichten die Besitzer auf einer Facebookseite.

Nürnberg – „Banjo gibt sich bald auf“: Mit diesen Worten hatte das Tierheim Nürnberg vor einigen Monaten einen emotionalen Aufruf veröffentlicht, in dem es neue Besitzer für den Rottweiler Banjo suchte. Der Vierbeiner wartete über ein Jahr im Tierheim auf ein neues Zuhause, seit 16. August ist er offiziell Teil einer neuen Familie. Die neuen Besitzer haben eine Facebookseite erstellt, „Rotti Banjo“, auf der sie ihre Fortschritte mit dem Hund und Fotos aus ihrem Alltag teilen.

Rottweiler Banjo findet nach langem Warten neue Familie in Fürth – „Alle hielten mich für verrückt“

Als die 51-Jährige den Aufruf des Tierheims sah, war es um sie geschehen. „Ich sagte mir: Ich hol dich da raus“, schildert sie auf Facebook den Moment. „Alle erklärten mich für verrückt.“ Außer ihr Mann, der kenne sie gut genug. Die beiden bezeichnen sich selbst als „Rottibekloppten“, in der Familie leben bereits zwei andere Hunde, ein neunjähriger Rottweiler und ein neunjähriger Beauceron-Dobermann-Mix. Banjo habe sich mit seinen neuen Geschwistern aber direkt gut verstanden.

Sechs Wochen wohnte der Rottweiler zuerst zur Probe bei dem Pärchen in Fürth, die beiden trainierten viel mit ihm und vermeldeten nach und nach erste Erfolge. Seinen Futterneid und die problematische Ressourcenverteidigung konnten sie ihm nach und nach abgewöhnen. „Alles in allem ist er ein verschmuster Bollerkopf“, heißt es nach einigen Woche Probewohnen in einem Fazit.

Im Tierheim warten immer noch zahlreiche Hunde auf ein neues Zuhause

Am 16. August dann die erfreuliche Nachricht: „Gerade eben war es soweit ... Banjo gehört jetzt offiziell zur Familie“. Nicht nur für Banjo gab es zuletzt ein Happy End, auch „Kampfhund“ Pablo fand in der Schweiz eine neue Familie. Andere haben nicht so viel Glück, im Nürnberger Tierheim hofft zum Beispiel die Bulldogge Kimberly, die aus schlechter Haltung befreit wurde, auf ein neues Zuhause. Ebenso der behinderte Hund Goofy, mit all seinen Ecken und Kanten und der Dobermann Tyson. (tkip)