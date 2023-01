„Da war auf einmal alles aus“: ICE bleibt einfach liegen – Feuerwehr muss Zug evakuieren

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der liegengebliebene Zug musste evakuiert werden. © vifogra / Goppelt

Aufgrund eines Defekts ist ein Zug auf der Strecke zwischen Nürnberg und Ingolstadt liegengeblieben. Auch die Heizung fiel bei Temperaturen um 0 Grad aus.

Allersberg - Ein ICE ist am späten Dienstagabend bei Allersberg (Landkreis Roth) liegengeblieben. An Bord waren rund 50 Reisende.

Grund war ein Defekt am Stromabnehmerbügel, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch, 25. Januar, mitteilte. Ohne Strom konnte der Zug, der sich auf der Strecke von Nürnberg nach Ingolstadt befand, nicht weiterfahren. Der ICE wurde daher mit Hilfe der Feuerwehr evakuiert. Die Reisenden konnten ihre Fahrt in Großraumtaxis und Bussen fortsetzen.

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

ICE bleibt bei Allersberg liegen: „Da war auf einmal alles aus“

Der defekte Zug sei am Mittwochmorgen abgeschleppt worden. Weil das betroffene Gleis nur von wenigen Schnellzügen und nicht vom Güterverkehr befahren werde, habe die Blockade „keine großen betrieblichen Auswirkungen“ nach sich gezogen, sagte der Polizeisprecher.

Reisende berichteten gegenüber der Nachrichtenagentur Vifogra von dem Vorfall: „Da war einfach auf einmal alles aus, tot und der Zug stehengeblieben“, erzählte Bastian. „Es war natürlich ein bisschen die quälende, ellenlange Zeit, die wir da überbrücken musste. Man wusste ja auch nicht genau, was passiert jetzt genau. Ich habe nur gedacht, Hoffentlich geht es jetzt schnell, hoffentlich gibt es schnelle Lösungen, hoffentlich kommen wir schnell nach Hause“, erzählt er weiter.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt: Auch Heizung in defektem ICE ausgefallen

„Nach Absprache mit dem Notfallmanager von der Bahn ging es darum, die in dem Zug sitzenden Passagiere zu betreuen und mit warmen Getränken zu versorgen“, wird Pier Gubo, der Organisatorische Leiter, welcher mit den Betreuungseinheiten des Rettungsdienstes angerückt ist, zitiert. „Es sind ja doch Temperaturen, so um die 0 Grad, würde ich sagen“, so Gubo weiter. Aufgrund des Stromausfalls war die Heizung im Zug ausgefallen.

Brennende Geister-Lok rast durch Oberbayern

In Oberbayern hatte erst vor wenigen Tagen ein Zug für Aufsehen gesorgt: Er raste führerlos und brennend über die Gleise und konnte erst von einem Prellbock gestoppt werden.

Reisende aus ICE steigen auf Taxis um: „Wird auch gezahlt, alles bestens“

Letztendlich wurde der Zug evakuiert. „Mir war auch klar, dass wenn man mitten im Gleisbett steht, dass es dann zu einer Evakuierung kommen muss“, erzählte Bastian weiter. „Also ich bin wirklich nur müde und will zu Hause ankommen und schlafen, mehr nicht. Ich muss dann in knapp vier, fünf Stunden wieder arbeiten“, meinte Rami, der ebenfalls im Zug war. Bastian nahm die Sache entspannter: „Ich kriege jetzt ein Taxi, wird auch gezahlt und ist alles bestens“. (kam)

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.