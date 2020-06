Auf ICE-Fahrt durch Bayern: Schwarzfahrer verletzt mehrere Menschen - Soldaten können ihn nicht stoppen

Kontrolle läuft aus dem Ruder

von Lucas Sauter-Orengo schließen

Auf einer ICE-Fahrt von Bamberg nach Nürnberg kam es zu einem Vorfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurde. Ein 19-Jähriger flippte komplett aus - und flüchtete.

Auf einer ICE-Fahrt von Bamberg nach Nürnberg kam es zu einem Vorfall, bei dem mehrere Menschen verletzt wurden .

. Ein junger Mann versuchte sich der Fahrschein-Kontrolle zu entziehen.

zu entziehen. Der 19-Jährige sperrte sich in der Zugtoilette ein - wenig später eskalierte die Situation .

. Alle News und Infos rund um Bayern finden Sie immer aktuell auf unserer großen Themenseite*.

Erlangen - Diese Zugfahrt wird den Fahrgästen des ICE 705 von Bamberg nach Nürnberg* wohl lange in Erinnerung bleiben. Ein Fahrgast, der ohne Ticket unterwegs war, sorgte zwischen Bamberg und Nürnberg für große Unruhe, als er als Schwarzfahrer ertappt wurde - er versuchte mit allen Mitteln zu flüchten. Sogar Soldaten, die als Fahrgäste mit an Bord waren, konnten den Mann zunächst nicht bändigen.

Video: Auch dieser Schwarzfahrer rastet aus

Nürnberg/Erlangen: Auf ICE-Fahrt - Heftige Randale wegen Schwarzfahrens

Wie die Bundespolizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag (29. Mai) zur Mittagszeit. Den Angaben zufolge hatte sich der 19-jährige Randalierer in der Zugtoilette eingesperrt, um sich der Fahrkarten-Kontrolle zu entziehen - was den beiden Zugbegleiterinnen jedoch nicht entgangen war.

Beide forderten den Schwarzfahrer auf, die Türe zu öffnen, was der 19-Jährige dann auch tat. Wie die Bundespolizei berichtet, stieß er dabei die Zugbegleiterinnen zur Seite, um sich weiter der Kontrolle zu entziehen.

Nürnberg/Erlangen: Eklat im ICE - Schwarzfahrer will flüchten

Nachdem die beiden Zugbegleiterinnen den Mann nicht greifen konnten, kamen zwei Soldaten, die als Fahrgäste in dem ICE nach Nürnberg* unterwegs waren, den Frauen zur Hilfe. Doch auch die beiden Männer konnten den renitenten Schwarzfahrer nicht stoppen.

Erst drei im Zug mitfahrenden Polizeibeamten gelang es, den Heißsporn bändigen. Beim Zughalt in Erlangen wollte der Schwarzfahrer fliehen, konnte jedoch von einem bayerischen und einem thüringischen Polizeibeamten am Bahnsteig gestellt werden. Selbst jetzt gab der Gefasste noch nicht auf. Er setzte sich heftig zur Wehr und musste schließlich gefesselt werden.

Schwarzfahrer flippt in ICE nach Nürnberg aus - erst mehrere Polizisten können ihn stoppen

Zur weiteren Sachbearbeitung übergaben die Landespolizisten den jungen Mann an die Bundespolizei. Die Zugbegleiterinnen, die beiden Soldaten und auch die einschreitenden Polizeibeamten erlitten Prellungen und Schürfwunden. Die Bundespolizei hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

---

Auf der B16 im Landkreis Kelheim kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40 Tonnen schwerer Lkw prallte mit einem Auto zusammen. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Auf der B13 im Landkreis Pfaffenhofen kam es am Dienstagnachmittag (2. Juni) zu einem schrecklichen Unfall. Zwei Personen starben noch an der Unfallstelle.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.