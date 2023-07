Wohnungsmarkt in Nürnberg droht Bauchlandung: Einst begehrt, plötzlich unverkäuflich?

Von: Nikolas Pelke

Noch wird an vielen Ecken gebaut in Nürnberg. Auch am neuen „Seetor“ beim Business-Tower entstehen insgesamt rund 300 Wohnungen – davon knapp 100 mit staatlichen Hilfen. © Nikolas Pelke

Freifinanzierte Wohnungen verkaufen sich in Nürnberg immer schlechter – die Verkäufe für neue Wohnungen sind regelrecht eingebrochen.

Nürnberg - Nach dem Boomjahren droht dem Nürnberger Wohnungsmarkt jetzt eine Bauchlandung. Die Wohnungsverkäufe sind in der Frankenmetropole praktisch eingebrochen. Um mehr als Hälfte sollen die Verkäufe von neuen Wohnungen in den Keller gerutscht sein, teilen informierte Kreise aus dem Rathaus auf Anfrage mit.

Immobilien: Nürnberger Neubauten plötzlich praktisch unverkäuflich

Die plötzliche Unverkäuflichkeit der einst begehrten Wohnungen könnte relativ dramatische Folgen haben. Die selbstgesteckten Ziele mit rund 2.000 neuen Wohnungen pro Jahr verfehlt die Stadt Nürnberg laut Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) selbst in diesem noch relativ guten Jahr. Aktuell ist die Zahl der errichten Neubauten mit rund 1.600 im Vergleich zu den Vorjahren in Nürnberg noch relativ konstant.

Allerdings befürchten Insider schon für das nächste Jahr einen drastischen Rückgang bei der Errichtung von neuen Wohnungen. „Die steigenden Zinsen wirken sich deutlich negativ auf den freifinanzierten Wohnungsbau aus“, stellt Fraas relativ allgemein fest und verweist darauf, dass sich aktuell viele Immobilienentwickler dem geförderten Wohnungsmarkt zuwenden würden.

Nürnbergs Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU) bezeichnet steigenden Zinsen als Ursache für Einbruch bei freifinanzierten Wohnungsbau. © Nikolas Pelke

Nürnberg erlebt Ansturm der Projektentwickler auf sozialen Wohnungsbau

Diesen regelrechten Ansturm der Projektentwickler auf den Sozialwohnungsbau erklärt Wirtschaftsreferent Fraas mit der simplen Tatsache, dass Projektentwickler dadurch in den doppelten Genuss von staatlichen Zuschüssen und niedrigeren Zinsen kommen würden. Gleichzeitig profitieren die Projektentwickler von der hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und den regelmäßigen Mieteinnahmen aus den geförderten Wohnungen.

„Aufgrund der finanziellen Anreize ist der geförderte Wohnungsbau daher aktuell sehr attraktiv für Projektentwickler, für die der freifinanzierten Wohnungsbau derzeit keine Option mehr ist“, sagt Fraas weiter. Um die hoch gesteckten Wohnungsziele nicht ganz aus den Augen verlieren zu müssen, müssen Großstädte wie Nürnberg auf staatliche Verlockungen wie dem subventionierten Wohnungsbau vertrauen.

Nürnberg: Immobilienentwickler sahnen Rekordsummen für Sozialwohnungen ab

Bei der zuständigen Bewilligungsstelle für den geförderten Wohnungsbau sind für das laufende Jahr bereits Anmeldungen für rund 850 subventionierte Mietwohnungen eingegangen. Daraus würde sich in diesem Jahr rein rechnerisch laut Stadt ein Förderbedarf von über 200 Millionen Euro ergeben. Dummerweise hat der subventionierte Wohnungsmarkt einen großen Haken: Offensichtlich stehen überhaupt nicht so viel Fördergelder zur Verfügung, wie Immobilienentwickler in der aktuellen Krise der freifinanzierten Neubauten derzeit gerne beispielsweise auch zur Beschäftigung der eigenen Mitarbeiter realisieren würden.

2022 sind beispielsweise „nur“ rund 575 Sozialwohnungen mit fast 110 Millionen Euro gefördert worden. Diese Summe sei bereits ein Rekordwert für Nürnberg gewesen, teilt Andrea Patla vom Wohnungsstab im Wirtschaftsreferat auf Anfrage mit. Heißt im Klartext: Rund 30 Prozent der Förderanträge muss die Stadt wohl in diesem Jahr leider ablehnen, wenn nicht viel mehr Steuergelder zur Verfügung gestellt werden sollen.

