Kult-Kneipe in Franken muss schließen: Pub verkauft Inventar – „Tut weh“

Von: Tanja Kipke

Die letzten Guiness: Am Wochenende wurden im „Irish Times“ beim Abverkauf-Flohmarkt die letzten Biere ausgeschenkt. (Symbolbild) © IMAGO/Joaquin Gomez Sastre

Eine Kult-Kneipe im Nürnberger Land weniger. Das „Irish Times“ schließt seine Türen, bei einem Flohmarkt wurden die letzten „Erinnerungsstücke“ verkauft.

Simonshofen – Die Nachricht war für viele Gäste Mitte Dezember ein Schock. Der Pub „Irish Times“ in Simonshofen (Landkreis Nürnberger Land) musste seine Türen schließen. Und zwar für immer. Auf Facebook trauern die Gäste um ihren Irish-Pub. „Wir werden euch vermissen“ und „Tut weh es zu lesen“ ist unter dem letzten Post der Kneipe zu lesen.

„Irish Times“ bei Nürnberg schließt: Abverkauf vom Inventar

Der letzte Öffnungstag war eigentlich bereits vor Weihnachten, am 17. Dezember. Am Tag darauf verabschiedete sich das Team auf der Facebookseite des Pubs und bedankte sich bei den Gästen. In den Kommentaren wünschen zahlreiche Fans des Irish-Pubs den Besitzern alles Gute für die Zukunft. „Sollte es irgendwann irgendwo anders eure genialen Burger, Spareribs und Co. geben, dann sagt Bescheid, wir kommen auf jeden Fall“, versichert jemand.

Am Wochenende öffnete die Bar dann doch nochmal ihre Türen. Für einen Flohmarkt und ein letztes Guiness für alle die wollen. Oder auch zwei. Am Samstag (7. Januar) hatten Interessierte die „letzte Chance, noch ein Erinnerungsstück zu bekommen.“ Die Besitzer verkauften Deko, Inventar, Geschirr, Gläser. Der Ansturm war groß. Schon eine halbe Stunde vor Beginn hätten die Gäste an der Tür gestanden, um sich ein Erinnerungsstück zu sichern, erzählt der Besitzer den Nürnberger Nachrichten.

Auch die Nürnberger Kult-Bar Trocadéro verabschiedete sich kurz vor Weihnachten für immer. Das Gebäude soll für Wohnungsneubauten abgerissen werden.

Pub muss wegen zurückgegangenem Umsatz und hoher Kosten schließen

Die Gründe für das Aus des beliebten Pubs? Der Umsatz sei um 40 Prozent zurückgegangen, durch die steigenden Energie- und Rohstoffpreise rechne sich der Betrieb leider nicht mehr, berichtet der Inhaber der Lokalzeitung. Der Ire hat acht Jahre lang mit seinem Pub die Region bereichert. Jetzt kommt ein neues Kapitel auf die ehemaligen Wirte zu. (tkip)

