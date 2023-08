Weiter Sommer-Comeback oder Gewitter in Franken? „Die Sache ist wacklig“

Von: Katarina Amtmann

Der Sommer ist zurück in Franken, doch bleibt er auch? Ein Wetter-Experte blickt auf die nächsten Tage. Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Nürnberg - Zum Wochenende kehrte - für viele langersehnt - der Sommer in Bayern zurück. Besonders im Norden des Freistaats wurde das Sommer-Comeback aber auch von Gewittern begleitet, zeitweise herrschte Alarmstufe Rot. In Erlangen kam es zu Starkregen, in weiteren Teilen Mittelfrankens hagelte es, der Regen sorgte außerdem für Überschwemmungen.

Wetter in Franken: Heftige Gewitter möglich - Prognose aber noch unklar

Die Samstagskaltfront liegt auch am Sonntag noch über dem Freistaat. Am Sonntag sind Wolkenfelder vorhanden, wie Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitzregion (wetterochs.de) erklärte. Sollten die Wolken die Sonneneinstrahlung behindern, „fehlt es an Energie zur Bildung neuer Gewitter und es werden wohl nur lokal ein paar Regenschauer auftreten.“ Sollte es jedoch zu längeren Aufheiterungen kommen, könnten sich rasch zum Teil heftige Gewitter bilden. Die Höchsttemperaturen in Franken liegen bei rund 28 Grad.

Am Montag, 14. August, breitet sich die heiße Luft laut Ochs‘ Prognose wieder nach Nordwesten aus. Es ist sonnig, die Temperaturen klettern auf bis zu 33 Grad. Im Tagesverlauf entwickeln sich dann einzelne Gewitter. „Die Sache ist aber wackelig: Sollten Reste nächtlicher Gewitter aus Frankreich zu uns ziehen und die Sonne verdecken, wird es nicht so warm“, berichtet der Wetter-Experte weiter.

Strahlender Sonnenschein oder Gewitter in Bayern? © IMAGO / Rene Traut / Martin Erdniss (Collage: Merkur.de)

„Dann wiederholt sich das Spiel“: Kaltfront bleibt über Bayern - Bis zu 32 Grad möglich

„Dann wiederholt sich das Spiel“, so Ochs. Bedeutet: Am Dienstag bewegt sich die Front wieder etwas nach Südosten, die Höchsttemperaturen liegen dann noch bei 28 Grad. Am Mittwoch rückt sie wieder etwas nach Nordwesten, das Thermometer klettert dann auf 32 Grad. Wann und wo Gewitter auftreten könnten, lasse sich laut Ochs aktuell noch nicht vorhersagen. Im Verlauf der Woche bleibt die Situation gleich. Die Front bleibt weiterhin in Bayern und bewegt sich etwas hin und her. (kam)

