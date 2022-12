IT-Vorfall in Franken: Nutzerdaten von Schülern und Lehrern geklaut - im Darknet zum Kauf angeboten

Von: Katarina Amtmann

Unbekannte haben Nutzerdaten von Schülern und Lehrern erbeutet. Die Daten wurden im Darknet zum Kauf angeboten (Symbolbild). © IMAGO / Panthermedia

Unbekannte haben in Franken die Nutzerdaten von Lehrern und Schülern gestohlen, neun Schulen sind von dem IT-Vorfall betroffen.

Nürnberg - In Nürnberg hat es einen IT-Vorfall im Schulbereich gegeben. Zugangsdaten von Computern seien abgefischt worden, wie die Stadt in einer Pressemitteilung am Freitag, 9. Dezember, mitteilte.

Phishing: IT-Vorfall an neun Schulen in Franken - Nutzerdaten im Darknet zum Kauf angeboten

Demnach habe ein von der Stadt beauftragter IT-Sicherheitsdienstleister die Stadt am Freitag darüber informiert, „dass Zugangsdaten von 16 Lehrer- und Schüler-Accounts aus neun Schulen im Darknet zum Kauf angeboten werden.“ Betroffen sind Zugangsdaten der Schul-IT, (also Benutzernamen und Passwörter), nicht der städtischen Verwaltung. Die Stadt Nürnberg hat sofort Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet.

Vermutlich haben die Täter die Nutzerdaten für die Office-Accounts über gefälschte Internetseiten oder Mails durch sogenanntes Phishing abgefangen. Möglicherweise erfolgte der Angriff auf private Rechner. Damit die erbeuteten Daten nicht genutzt werden können, wurden sofort rund 10.000 Lehrer- und Schüler-Accounts gesperrt. Diese sollen durch Zurücksetzen der Passwörter wieder zugänglich gemacht werden.

IT-Vorfall in Mittelfranken - „Oberste Priorität hat nun die Sicherheit der Schul-IT“

„Durch unsere Sicherheitsmaßnahmen haben wir herausgefunden, dass die Adressen im Darknet zum Kauf angeboten werden“, sagt Harald Riedel, Referent für Finanzen, Personal und IT. „Derzeit sind uns keine Schäden bekannt. Das IT-Netz der Schulen ist von dem Netz der Stadtverwaltung getrennt und nach unserem Kenntnisstand nicht betroffen“, so der Referent.

„Oberste Priorität hat nun die Sicherheit der Schul-IT. Wir haben die Schulleitungen und die Ministerialbeauftragten bei der Regierung von Mittelfranken über den Vorfall informiert. Unser Ziel ist es, die Lehrer- und Schülerkonten so schnell wie möglich wieder sicher nutzbar zu machen“, erklärt Schulreferentin Cornelia Trinkl. Der Vorfall wurde an den Landesdatenschutzbeauftragten und die Sicherheitsbehörden gemeldet. (kam)

