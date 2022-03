„Hilfe, ich bin Single!“ - Kuriose Kontaktanzeige: Erlanger Student sucht mit Aushang

Von: Helena Grillenberger

Mit diesem Aufruf macht sich ein Erlanger Student auf die Suche nach neuen Freunden und/oder einer Beziehung. © Screenshot Jodel

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. An der Uni in Erlangen hat nun ein Student eine Kontaktanzeige aufgegeben. Ganz „oldschool“ analog auf Papier.

Erlangen - Mit einer eher ungewöhnlichen Kontaktanzeige wendet sich ein Erlanger Student an seine Mitmenschen. Auf der App Jodel feiern die Nutzer ein Foto seiner außergewöhnlichen Nachricht.

„Hilfe, ich bin Single!“, beginnt der Text. Der Aushang ist eine volle DIN-A4 Seite lang. Darin stellt sich ein 24-jähriger Student vor, der „nach etwas Weichem, äh, ich meine nach etwas Festem“ sucht. Dabei sei es ihm egal, welches Geschlecht die Person hat, die sich auf seine Kontaktanzeige meldet.

Erlanger Kontaktanzeige auf Papier geht auf Jodel viral: „Äußerst altmodische Variante“

In erster Linie gehe es ihm darum, neue Leute kennenzulernen, denn erst die Pandemie habe ihm klargemacht, „wie wichtig und spaßig Kontakte zu Menschen sind“. Weil er aber nicht wisse, wie er „in dieser Zeit neue Leute“ kennenlernen könne, habe er sich „diese wirklich äußerst altmodische Variante“ überlegt.

Im Sommer den Sternenhimmel mit jemand anderem zu betrachten, gemeinsam bei einem Film lachen oder sich einfach nur austauschen zu können!“, bietet der Urheber der Kontaktanzeige eine Vorschau auf das, was eine Freundschaft und/oder Beziehung mit ihm zu bieten hat.

Kuriose Kontaktanzeige auf Jodel: User postet Foto

„Falls du es ebenfalls vermisst oder du davon träumst, dann kann ich dir nur sagen: Du bist nicht allein!“ Zumindest hofft er, dass es anderen genau so geht, wie ihm, denn er fügt noch ein „Oh, ich hoffe, ich bin nicht allein damit, denn das wäre dann natürlich peinlich“ hinzu.

Sich selbst beschreibt der junge Mann als lustigen und lebensfrohen Menschen, der vegan lebt, seinen Freunden und Partnern aber den Fleischkonsum nicht verbieten möchte - „aber nur Menschenfleisch“, stellt er in seiner Anzeige klar. Darüber hinaus sei das Aussehen zwar nicht wichtig, dennoch möchte er potenziellen Freunden und Partnern versichern, dass er „nicht aussehe wie Gollum“. Außerdem rieche er gut - das behaupte er zumindest „einfach mal, um meine Chancen zu erhöhen, ich übernehme keine Garantien“.

Kontakte knüpfen: Erlanger Student versucht es über Aushang

Am Ende des Blatts steht seine Telefonnummer, auf Streifen, die zum Abriss bereit sind. Jeder einzelne Abriss ist mit einem eigenen Spruch versehen: „Ich warte unter den Sternen auf dich!“, heißt es beispielsweise auf einem. Ein anderer wünscht „einen schönen Tag!“ und ein weiterer schließlich ermuntert die Unentschlossenen, dem Urheber eine Chance zu geben, denn „Probieren geht über Studieren!“

Der Aushang, so schreibt es der User, der das Foto auf Jodel geteilt hat, wurde an der Uni Erlangen in der Philosophischen Fakultät neben den Kaffee-/Snackautomaten entdeckt. In der App erntet der Kontaktsuchende zwar auch Spott, doch viele der User feiern seine originelle Kontaktanzeige.

Jodel-User: „Serienmörderarchiv“

„#serienmörderarchiv“, schreibt einer. „Mit 24 schon so verzweifelt“, spottet ein anderer. Ein weiterer Nutzer hängt sich an der Größe des Singles auf - die ist in der Anzeige mit 1,70 Meter angegeben und dem Nutzer wohl zu klein: „1,70 - schon verkackt“, lautet der Kommentar. „Ist das dieses Tinder, von dem alle sprechen?“, scherzt ein anderer.

„Ich find es irgendwie sympathisch und hätte mir bestimmt einen Zettel mitgenommen“, kommentiert ein Nutzer die ungewöhnliche Kontaktanzeige. „Ich find es auch cool, wäre gern mit ihm befreundet“, fügt ein anderer hinzu. „Der hat es echt verdient, dass das klappt. Mit ‚kreativ‘ hat er jedenfalls nicht gelogen“, wünscht ein Jodel-Nutzer dem Urheber viel Erfolg bei der Suche. Andere bedauern, dass noch alle Abriss-Zettel vorhanden sind. „Schade, dass die Nummer zensiert ist“, klagen manche.

Doch: Der Jodel-User, der das Bild gepostet hat, kann in diesem Punkt weiterhelfen: „Hab ihm mal geschrieben, ich halte euch auf dem laufenden“, verspricht er (oder sie) in den Kommentaren.